Louis Tomlinson anuncia su álbum debut Walls y enloquece a fans

Louis Tomlinson finalmente lanzará su primer álbum como solista, Walls, el próximo año, así lo reveló este miércoles el cantante y compositor británico a través de sus redes sociales.

El exintegrante de la “boyband” One Direction compartió la noticia con sus admiradores, anunciando también el estreno de su nueva canción We Made It que estará disponible en plataformas digitales a partir de este jueves 24 de octubre.

Walls llegará el 31 de enero del próximo año y ya puede preordenarse. El material discográfico cuenta con 12 temas que incluyen los dos singles que lanzó este año Two Us y Kill My Mind.

"Estoy realmente aliviado de estar finalmente aquí", dijo a la cámara. "Muchas gracias a todos por su paciencia".

Buzzing to finally say that my debut album Walls will be out on 31st January 2020! https://t.co/SjNtpDIKX2 pic.twitter.com/0E0msfg78e — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) October 23, 2019

Tomlinson es el último miembro de One Direction en lanzar un disco en solitario, tras haber colaborado en su primer single con Steve Aoki titulado Just Hold On en 2016 y trabajado con otros artistas musicales.

Ante la noticia, fanáticos del cantante han mostrado su emoción en redes sociales.

Me: Bueno louis ya es tiempo que saques algo



Louis: *saca gorra, cd, saca todo y avisa que ya guardes el álbum de 12 canciones*



Also me: sin un centavo#wallspic.twitter.com/uPSpx2ammZ — Day. (@Dxystyles) October 23, 2019

EL 31 DE ENERO SE VIENE EL ÁLBUM SE LOUIS, LA NUEVA ERA DE LOUIS TOMLINSON ESTÁ LLEGANDO, WALLS VA A HACER UNA OBRA DE ARTE ORGULLOSA DEL REY #Walls pic.twitter.com/AIYlzaDujQ — larry// W A L L S (@bestpicscouple) October 23, 2019

Louis anunciando el nombre de su album y fecha de lanzamiento, y tambien dandonos las gracias por ser tan pacientes

Es tan TIERNO, AMABLE, ATENTO, HERMOSO cada dia me enamoro mas de el

I LOVE YOU SO MUCH #Walls @Louis_Tomlinson pic.twitter.com/UwgZQvCa4I — Lucia #KMM (@lupis2495) October 23, 2019