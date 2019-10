Director General del Necaxa descarta vender jugadores

Mediante un comunicado emitido en las redes sociales del director general de los Rayos del Necaxa, aclaró los rumores en lo que se afirma que varios jugadores del club serían vendidos.

"Debido a los rumores y especulaciones sobre la posuble venta de nuestros jugadores, me gustaría aclarar que NO son ciertas. Nos encotramos muy ilusionados como ustedes y creemos que podemos pelear con todo por este campeonato, con la humildad y trabajo que nos caracteriza. No queremos que ningún tema nos distraiga o desvíe de conseguir nuestros sueños y cumplir nuestras metas" afirmando Santiago Tinajero.

Uno de los jugadores que según versiones de algunos medios de comunicación cercanos al cuadro necaxista, es el de Hugo González, ya que este habría sido sondeado por Ricardo Peláez para reforzar la portería de las Chivas.