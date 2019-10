Toman presidencia de Tlahualilo; señalan tener 4 quincenas sin salario

La presidencia municipal de Tlahualilo no ha podido abrir sus puertas desde el fin de semana debido a un bloqueo que realizan 106 trabajadores que tienen cuatro quincenas sin recibir salario, por lo que piden, ya sea su reinstalación o la liquidación conforme a la Ley.

Gloria Olague Hernández, secretaria general del Sindicato Número 19 de Trabajadores del Ayuntamiento, explicó que desde el día 2 de septiembre estaban en plantón pacífico en el exterior del edificio municipal, sin embargo, ante la desesperación de las personas por la falta de atención del alcalde, Alejandro Rodríguez Belmonte, decidieron tomar las instalaciones.

Los empleados colocaron candados, una manta y se postraron en los accesos de la presidencia municipal para impedir el acceso, por lo que no hay servicios en el inmueble ni personal en lo que va de la presente semana.

"El alcalde se ha arrimado con nosotros pero no nos ofrece nada, dice que después nos arreglamos pero que no puede ofrecer nada porque no tiene dinero", comentó.

Explicó que el personal que ha contratado recientemente el alcalde acude a laborar pero, al no poder ingresar, se quedan en la plaza. Olague Hernández dijo que, en el aspecto legal, ya acudieron al Tribunal Burocrático Laboral, en Durango, además de que han estado en reuniones con diferentes funcionarios del gobierno del estado, quienes propusieron una mesa de diálogo, donde se espera la presencia del secretario del Trabajo.

"Al alcalde le urge negociar, este jueves hay acto cívico en la explanada pero aquí vamos a estar nosotros, no sabemos si se vaya a suspender", dijo.

Los trabajadores confían en que el gobierno del estado funja como intermediario en la problemática, que afecta a 106 trabajadores.

En el municipio, algunas personas se han solidarizado con su movimiento y llevan comida a los manifestantes, sin embargo, señalan que han recibido amenazas y que la Policía Municipal ha estado involucrada en medidas intimidatorias, por lo que insistió en que "hacemos responsable al alcalde de lo que nos pudiera ocurrir".

La problemática inició el pasado primero de septiembre, pues el alcalde saliente era de extracción panista y el entrante es priista, de ahí que buscaran un cambio en el personal, sin embargo, indican los trabajadores que son sindicalizados y que el nuevo edil no ha querido reconocer su sindicato.

Citan además el ejemplo de Claudia Ramírez, quien por más de 25 años ha trabajado para el Ayuntamiento, pero en la actual administración se le notificó que no trabajaría más y a la fecha no ha recibido ninguna indemnización. El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento fue constituido desde el año 2001.