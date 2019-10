Rechazan Sindicatos privatización del servicio de limpia en Lerdo

Los dos Sindicatos del Ayuntamiento de Lerdo rechazan la posibilidad de que el Municipio privatice el servicio de limpia, recolección, traslado y disposición de la basura en la ciudad pues consideran que se perderían más de 160 empleos en este departamento además de que las deficiencias en este rubro se comenzaron a agudizar desde administraciones pasadas.

La semana pasada, y con los votos en contra de Morena y el PAN, la Comisión de Servicios Públicos aprobó por mayoría concesionar el servicio público de limpia.

El dictamen será leído mañana jueves en sesión ordinaria de Cabildo para su análisis y aprobación y los sindicalizados amagan con acudir a manera de protesta además de que cuestionan: “¿Qué papel va a jugar Manuel Sánchez Calzada” pues es segundo regidor por el PRI y también secretario general de la Federación de la CTM de Lerdo. "Se supone que tiene que estar a favor de los trabajadores", señalaron los sindicalizados.

Los inconformes se congregaron este miércoles en el patio trasero de la presidencia municipal y según, Felipe Ángel Guerrero Martínez, secretario general del Sindicato Minoritario de Lerdo, mencionó que su preocupación es "la privatización" y que están en contra pues lo que buscan es la estabilidad laboral.

"Esto no viene de ahorita, viene de un tiempo atrás, de administraciones pasadas, lo dejaron caer, se fue haciendo una bola y no hubo un sustento. Con (Roberto) Carmona no hubo ningún problema porque siempre estaban los camiones al 100, siguió el ingeniero Luis de Villa, siguió María Luisa (González Achem), siempre con María Luisa fueron que 12 camiones, ¿porqué no se le metió si estaban presupuestado?, no me parece justo, no hay alguien que realmente tome la batuta", mencionó.

Guerrero Martínez indicó que para evitar la privatización, le plantearán un proyecto de mejora en la recolección de basura al alcalde Homero Martínez Cabrera.

A inicios de este mes, y por medio del oficio 031-219, la Dirección de Servicios Públicos de Lerdo manifestó al alcalde Homero Martínez que el servicio de limpia se ha visto rebasado por el incremento de la población y por el incesante aumento de la cantidad de toneladas de basura. Francisco Javier Urruticoechea, titular de la dependencia, destacó la necesidad urgente y apremiante de establecer nuevos mecanismos o estrategias para mejorar y hacer más eficiente el saneamiento de Lerdo.