Amenazan a empresa que trabaja en exhumación de Franco

Simpatizantes de la extrema derecha hicieron esta semana cientos de reclamos y amenazas, vía telefónica, a la empresa “Mármoles y Granitos Hermanos Verdugo Jiménez, SL., por el levantamiento de la losa que resguarda los resto del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos.

Ante esa situación, los administradores del citado negocio, los hermanos Juan Carlos y Lorenzo Verdugo, presentaron denuncias ante la Guardia Civil, además de que se conviertieron en tema de conversación entre los clientes de los bares de Villamayor de Santiago, donde ellos radican y que cuenta con dos mil 500 habitantes, según reportes del diario El País.

Los dueños de la empresa especializada en la elaboración de lápidas y fabricación de acabados de mármol, en particular para interiores, no imaginaron que sus nombres se harían públicos y según personas cercanas a ellos comentaron que “básicamente pensaron que esto se iba a quedar solo en el pueblo”.

Antes de que la imagen de la camioneta de la empresa fuera captada en la entrada del Valle de los Caídos, ya se sabía que ellos participarían en el proceso y pronto se divulgó en redes sociales, donde diversos usuarios los calificaban como: “Profanadores de tumbas”.

En Villamayor, los vecinos coinciden en que se debe dejar descansar a los muertos. Uno de ellos, que dio un nombre falso para no ser identificado, señaló: “Es una profanación, pero no juzgo a esos chavales, es su curro, ni hablar”.

Los hermanos Verdugo coinciden en que algo que para ellos solo representa un trabajo como cualquier otro, se convirtió en un tema de polémica. Lorenzo verdugo expresó: “Yo no he hecho esto por fama ni para que salga mi nombre por todos lados, hago esto por mis hijas, para que no les falte nada. El resto no me importa”.