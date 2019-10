Responde Sherlyn ante supuestos audios sobre traición de sus ex

Esta semana, Sherlyn se volvió tendencia porque se filtraron una serie de audios de WhatsApp en los que ella confiesa a una amistad por qué terminó con José Luis Ortega y Francisco Zea.

De Francisco dijo que le encontró pornografía y de José Luis que le halló una caja de condones en su maleta, entre otras cosas. La información la dio a conocer la revista TVNotas.

Al respecto, la revista Quién entrevistó a Sherlyn para conocer su opinión sobre la filtración de los audios en redes sociales. Dijo que se encuentra molesta y que emprenderá acciones legales contra TVNotas.

“Creo que en nuestro país, en México, están pasando cosas que son realmente importantes y de las que sí merece la pena hablar, no nimiedades como las que publica la revista, quiero aclarar que soy totalmente responsable de mis declaraciones a medios de comunicación, en programas, a la prensa escrita, a la prensa digital… pero en este caso no puedo hacerme responsable de una conversación privada porque eso está fuera de todo orden”.

La actriz agregó que su oficina legal ya está trabajando en el tema, pues no le pareció que su intimidad fuera expuesta al público:

“Hay gente que abusa de la confianza y hace público lo privado, sólo me queda aclarar que la información está totalmente manipulada, son temas muy viejos. Estoy en otra etapa de mi vida, trabajando y viajando mucho, no me atoro en temas que no son importantes para mí, no entiendo cuál es la finalidad de exhibir ese tipo de conversaciones porque es una clara violación a mi intimidad”.