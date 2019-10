Dirección de Medio Ambiente en Torreón pide más facultades para sancionar

El director de Medio Ambiente de Torreón, Felipe Vallejo López, calificó de “burocracia absurda” los procedimientos legales que lo obligan a apercibir antes de poder actuar legalmente contra quienes de alguna forma contaminan con basura, escombro y ruido, pues han caído en actitudes de burla donde el infractor se toma foto con los inspectores y hay “damas” que han dicho que les quieren pagar el turno con tal de que se queden a disfrutar de su ambiente.

Su inconformidad se dio dentro del informe del tercer trimestre de su área a la comisión supervisora por parte del Cabildo, en la décimo segunda reunión presidida por la regidora Leonor Jacob Rodríguez.

Tras recibir el apoyo para promover un incremento al número de inspectores (sólo tiene seis) que ya son insuficientes para atender sus obligaciones, Vallejo López manifestó que no basta con tener más personal, es necesario hacer modificaciones a los reglamentos porque “nos tienen totalmente atados de manos con la burocracia absurda en términos de facultades; que tienes que apercibir, tienes que decir, que tienes… que lo otro, que te firme; oye, en Estados Unidos te agarran, te multan, por eso es que nadie quiere ir allá. Y luego que perdón; sólo falta el ve y dile a tu mamá. No se vale, lo que sí es que cometida la falta al bote y no que aquí se les pide permiso".

En el programa “Vecino Ruidoso” establecido contra quienes abusan de la música y su sonido afectando a quienes viven al lado y en el entorno del escandaloso, hay fotos en chat por parte de una persona que al tomar hasta quiso fotografiarse con los inspectores en un acto por demás de burla", dijo Vallejo.

Cuándo vamos a avanzar así, lo respaldó el primer regidor panista José Ignacio García Castillo.

Esto es consecuencia de los candados por la legislación en todos lados, según Vallejo López que insiste en poder actuar más duro contra los ciudadanos que incurran en faltas relacionadas con el medio ambiente.