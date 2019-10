Edson Álvarez desea jugar para el Manchester City de Pep Guardiola

Fue durante una entrevista que fue destacada por el club ingles en sus redes sociales, donde el defensa manifestó su encanto por el los vigentes campeones de la Premier League.

"Me encanta el futbol ofensivo con el que juega Manchester City, que es similar al de Ajax. Jugar allí algún día podría ser el siguiente paso", comentó el examericanista dejando claro que su primer deseo es lograr cosas "geniales" con el club de Ámsterdam.

Edson Álvarez ha mantenido una participación regular con el cuatro holandés desde su llegada el pasado verano al futbol europero.

