“ El poder se está degradando ya no es lo que era; en éstos tiempos.

El poder es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más fácil de perder”.

MOISÉSNAÍM.- ANALISTAINTERNACIONAL

Sin duda el Presidente Donald Trump es un sagas negociador, un hombre sin contemplaciones, se embriaga con el poder y de un exitoso hombre de negocios cuestionado por muchos, ha llegado a ser el Presidente de la Nación más importante por el momento del mundo. Lo trágico es que en dicho puesto pone en peligro a múltiples países por su personal manera de tomar decisiones.

La más reciente con todo y que la enmendó fue la de retirar las tropas de su país en la frontera de Siria con Turquía en territorio ocupado por los Turcos, permitiendo la inmediata invasión de éstos en dicho territorio como sabemos, el hecho es que aún cuando rectificó no creo que por sus asesores, más bien por la presión internacional de sus propios países aliados el mal está hecho pues abrió la caja de Pandora, en un territorio sumamente explosivo para la paz mundial, las milicias kurdas inmediatamente respondieron y se sintieron traicionadas por EUAen una frágil paz negociada antes, Bachar El Assad cuya familia a gobernado Siria por Décadas y apoyado por Rusia se preparó para atacar para refrendar su protagonismo en la región donde hace algún corto tiempo se había mantenido en paz, pero además avivo los ánimos de los terroristas que siguen arropándose bajo la bandera de un Estado Islámico; aun cuando se apresuró a corregir el rumbo se anunció un cese al fuego pactado por EUA con Turquía, éste país se queda con una parte de lo invadido pero las reacciones posteriores habrá que esperarlas por un error lamentable del Presidente Trump aparte el que debe de estar muy contento es el presidente Putin.

Otra pifia del mismo personaje es la guerra comercial emprendida con China, aun cuando conocemos que está en tránsito un acuerdo entre los dos países, se filtra información de que China no está muy conforme con dicho acuerdo podríamos y espero que no, tener sorpresas en octubre que es el plazo programado para la firma del mismo.

Ni que decir del “ Brexit “ con todo y que el Consejo de la UE ya dio su visto bueno para proporcionar una retirada ordenada del Reino Unido, queda por ver si el primer Ministro Boris Johnson logra convencer al Parlamento británico de su firma y además la negociación con Irlanda quien no está de acuerdo y desea seguir su relación por separado, por lo tanto tiene ante sí un enorme reto que lo mínimo puede provocar otras elecciones y hasta la fecha creo que es un error del Reino Unido pero dejemos que resuelvan los que saben.

En México seguimos enfrascados en todos los ámbitos con los temas de Pemex, la Refinería de Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía en lugar del de Texcoco que van para adelante porque el Presidente López Obrador “ ya dijo “. Además de seguir desestimando los Recortes al PIB de las firmas calificadoras de riesgo el último por parte de Moody¨s el estancamiento económico , la nula inversión pública y privada que no oculta su preocupación y desconfianza a pesar de las declaraciones de sus organismos, la incertidumbre marca la pauta y los inversionistas no ven claro los proyectos planteados y en definitiva opino que simplemente no se ve la dirección que tomará el gobierno actual y solo se aprecia una política restrictiva en todos sus órdenes; si bien la lucha contra la corrupción parece cierta hay que esperar los resultados.

Pero lo que acaba de suceder en el operativo fallido en Culiacán Sinaloa, con los acontecimientos previos de Michoacán y Guerrero son una muestra irrefutable de la incapacidad para combatir al crimen organizado, queda en entredicho el propio Presidente AMLO, su festinado gabinete de Seguridad y también lo errático de una estrategia definida al respecto no hay escusas con todo y la protección de vidas inocentes, nada más lejos del tema pero si el hecho de que se está dejando la vía libre a los “ malosos” incluso además ¿para que sirve la Secretaría de Gobernación? , es preferible que se diluya. Es una tragedia y una verdadera vergüenza.

Por cierto un problema que considero muy serio en el ámbito financiero es la indagación de la Cofece al mercado de bonos y que según la noticia hay varios bancos implicados sobre prácicas monopólicas en dicho mercado.