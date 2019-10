Buscará que Torreón destaque

La Voz Kids, en su nueva edición, ya cuenta con talento lagunero y eso que apenas comenzó.

Con tan sólo 13 años de edad, Nadia Ríos llamó la atención de los coaches Lucero y Melendi, el pasado domingo en el arranque del programa de Televisa por Las Estrellas.

Nadia decidió quedarse con el español y ahora ella dará todo de sí para obtener el título de La Voz Kids 2019, según contó en entrevista con El Siglo de Torreón.

Ríos comentó que se encuentra muy entusiasmada de haber sido elegida ante tantos participantes.

"Estoy muy emocionada, la verdad fue una experiencia muy padre y verme en la televisión fue muy impresionante. Mis amigos, familiares y vecinos me han felicitado y me han dicho que están orgullosos de mí".

Nadia eligió el tema Fugaz, pasa la vida del argentino Diego Torres. La joven mencionó por qué selección tal rola.

"Es una canción muy bonita que siento que transmite muchos sentimientos y emociones y quiero que estos mensajes lleguen a las personas".

Sobre por qué eligió a Melendi, la lagunera comentó que él le dijo palabras muy bonitas que la llevaron a decirle que sí.

"Para empezar fue el primero que volteó, sus ojos me transmitieron una emoción muy linda y me dije, 'wow me tengo que ir con Melendi'", sostuvo.

Ríos externó que antes de entrar a La Voz Kids logró hacer varios trabajos musicales y de actuación en la Comarca Lagunera.

"Estuve en varias obras de teatro con 'Juanjo' Carrillo Una loca familia y Aladín, donde interpreté a la Princesa Jazmín. También gané algunos concursos".

Sobre por qué eligió "la artisteada", Nadia informó que su mamá influyó en que optara por tal camino.

"Mi madre cantaba en grupos y eso fue lo que más me llamó a la cantada. Quería seguir sus paso y luego mi mamá nos metió a mi hermana y a mí a clases de canto, baile y actuación y entonces confirmé que esto es lo que me gusta".

La joven dijo que junto con su hermana abrió un canal de Youtube, algo que de igual manera disfruta al máximo.

"El canal se llama Las Karrum, para que nos sigan en la plataforma. Hacerlo con mi hermana es muy emocionante, recién subimos un cóver de Una mentira más que cantan Yuri y Natalia Jiménez", manifestó durante la charla.

Bastante entusiasmada, comentó que desea dedicarse al 100 por ciento a la música, aunque no descartó estudiar las carreras de psicología o bien comunicación.

Ahora, Nadia Ríos tendrá que prepararse para la siguiente etapa de La Voz Kids que sería Las Batallas. Si gana, continuará avanzando en el programa.