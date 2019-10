Ganarle al América no salva la temporada: Pablo González

El mediocampista Pablo González descartó que Puebla salvaría el Apertura 2019 si derrota al América, ya que el objetivo es el de lograr su boleto a la liguilla.

"No, para nada, creo que es un torneo que nadie esperaba, el objetivo era estar en una mejor posición en este momento y donde estamos ahora no la esperábamos, se trabaja para estar más arriba, y es algo que nos deja triste, ganarle al América sería bueno, pero no salva la temporada y si ganamos, debemos triunfar en los siguientes cotejos", explicó.

Indicó que tienen confianza en lograr un resultado positivo este sábado en la capital del país, ya que es una cancha que les ha dado actuaciones importantes.

"Sabemos que América es un buen rival, por datos históricos sabemos que Puebla siempre ha hecho buenos partidos en el estadio Azteca con ellos, pero sabemos que será un duelo difícil por lo que representa América", acotó.

Admitió que la derrota sufrida ante Atlas les dejó un panorama difícil para colocarse dentro de los ocho primeros de la clasificación, pero mientras haya opción, el cuadro "camotero" se mantendrá en la pelea.

"Está muy complicado, pero mientras haya posibilidad lucharemos, debemos ir poco a poco, ahora toca América, vamos a hacer lo mejor posible para ganar y trabajaremos para cerrar de la mejor manera el torneo", apuntó.

Reconoció que ese revés dejó al plantel "dolido porque al final veníamos con una buena racha de hacer bien las cosas, teníamos esa intención de seguir en la pelea por la liguilla".

"Sabemos que ahora las posibilidades son menores y se siente el ambiente sobre eso, pero a la vez el equipo seguirá en el intento para alcanzar la liguilla", sentenció.

La escuadra que dirige el peruano Juan Reynoso continuará este miércoles con sus trabajos de preparación de cara al duelo ante los "azulcremas", que se disputará el sábado en el estadio Azteca dentro de la fecha 15 del torneo.