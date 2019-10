Buscan incluir zapatos en subsidio escolar

Además de los uniformes escolares que otorga el Gobierno del Estado cada ciclo escolar a los alumnos de escuelas públicas, se buscará incluir zapatos subsidiados para los alumnos de nivel básico.

Así lo informó el diputado local, Gerardo Villarreal, quien presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para que se incluya en el Presupuesto de Egresos del Estado un fondo para calzado gratis.

Dijo que este fondo podría conformarse con la suma de los recortes que se prevé concretar en dependencias que tienen funciones duplicadas e instancias como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), "nosotros estimamos un presupuesto aproximado de 300 pesos por alumno (...) que ellos accedan en su lugar de origen, que no exista un distribuidor único, que no sea un negocio para un particular, sino que este fondo se brinde a las familias, que ellos decidan en donde lo compran para que se pueda incentivar la economía local", señaló.

La iniciativa contempla reformar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Durango, así como a la Ley de Educación del Estado de Durango y fue turnada a comisiones.

En la actualidad se distribuyen uniformes escolares entre los estudiantes de nivel básico, por un ordenamiento establecido en la legislación local.