Se une Zermeño a bloque de alcaldes

orge Zermeño Infante fue uno de los alcaldes que participó ayer, junto a sus homólogos de otros municipios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), en la protesta afuera del Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador mayores recursos para infraestructura y seguridad pública.

En una transmisión que hizo a través de sus redes sociales, el alcalde expresó que buscan una audiencia con el presidente de la República para pedir "equidad" en el reparto del recurso federal que le toca a cada localidad, tenga la suficiencia necesaria y así "atender las necesidades que se originan y se resuelven en los municipios. El año pasado se redujeron los recursos para Seguridad y el año que entra van a reducir más... ojalá haya sensibilidad", expresó Zermeño Infante.

La presencia de los presidentes municipales se dio durante la conferencia de prensa que Andrés Manuel López Obrador sostiene en las mañanas.

Posterior al video del alcalde, a través de un comunicado oficial, se informó respecto a la participación de Zermeño en México que "parte de las afectaciones directas que se tienen en el Municipio de Torreón, con el presupuesto presentado por la federación, es en materia de Seguridad Pública, ya que de 27 millones de pesos que se recibieron en 2018, este año se redujo a 19 millones, proyectando ahora otra disminución en este rubro, del 50 por ciento". El comunicado indicó que "fueron recibidos con gas lacrimógeno".

Zermeño, por su parte, declaró a medios electrónicos que "nos echó gas pimienta, lo cual considero una agresión".

Al respecto y según medios nacionales, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que los alcaldes trataron de ingresar de manera violenta al Palacio Nacional. Se roció gas lacrimógeno con el objetivo de dispersarlos y evitar un accidente por las obras que se realizan al inmueble.

El vocero presidencial añadió que los ediles empujaron al personal que resguarda al edificio y no guardaron las formas como autoridades que son.

"Sus demandas son legítimas de pedir una audiencia y pedir ser escuchados, se les canalizó. No hay lugar para querer abrir la puerta a la fuerza", señaló.

Además, medios nacionales consignaron que los manifestantes bloquearon vialidades, como el circuito de la Plaza de la Constitución, desde las 6 de la mañana, por lo que la circulación al paso vehicular se cerró.

Ramírez Cuevas dijo que se les solicitó que el asunto lo vieran con la Cámara de Diputados o con la Secretaría de Gobernación (Segob) para tomar sus peticiones y demandas.

"Vino personal de gobernación para canalizarlos con la subsecretaria de Gobernación, pero no aceptaron, ni aceptaron moverse a la Cámara de Diputados, y por el contrario irrumpieron hacia la Puerta Mariana (un acceso a Palacio Nacional ), donde empujaron a personal de la Policía Militar". Zermeño no asistió este lunes al anuncio de la inversión de la nueva empresa Easyway Products Co. que se instalará en Torreón.

Se reúnen con legisladores