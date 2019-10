Arrestan al actor de E.T., Henry Thomas

Henry Thomas, el actor que de niño protagonizó E.T. the Extra-Terrestrial (E.T., el extraterrestre), fue arrestado por conducir ebrio en Oregón, dijeron las autoridades.

Thomas, de 48 años, fue fichado en la cárcel del condado de Washington con un cargo menor luego que la policía lo encontró el lunes en un automóvil inmóvil. Thomas dio vida a "Elliott", el niño que se hace amigo de un extraterrestre, en el clásico de 1982 dirigido por Steven Spielberg. También ha aparecido en películas como Gangs of New York (Pandillas de Nueva York) y Legends of the Fall (Leyendas de pasión). Los representantes del actor no respondieron de inmediato un email en busca de información el martes. KGW reportó que la policía de Tualatin dijo que recibió una llamada sobre un vehículo que no se estaba moviendo. La policía informó que agentes llegaron al lugar, encontraron a Thomas y lo arrestaron tras hacerle una prueba de sobriedad.