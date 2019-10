Se ampara Lerdo por demandas laborales

El Ayuntamiento de Lerdo promovió un amparo ante un juez federal, luego de que el Tribunal Laboral Burocrático les informara sobre una diligencia de requerimiento de pago, de reinstalación de extrabajadores y embargo de bienes.

La Dirección Jurídica del Gobierno municipal consideró que dicho procedimiento violaba los derechos legales y constitucionales del Municipio por lo que se presentó el recurso legal para solicitar la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, hasta que no se resuelva de fondo el amparo.

Gerardo Lara Pérez, secretario técnico del Ayuntamiento, dijo que el Juez de Distrito otorgó la suspensión, la cual se notificó el pasado viernes por la mañana a los exempleados, pues la diligencia estaba marcada a las 13:00 horas.

"El juez Primero Mixto aquí en Lerdo, Durango, que era el encargado de llevar a cabo la diligencia a través del actuario adscrito, a petición del Tribunal Laboral Burocrático, tuvo que suspender la diligencia, esto es un acto totalmente legal y constitucional por parte del Ayuntamiento y ya la autoridad responsable, que es el Tribunal Laboral Burocrático, así como los terceros interesados, que son los extrabajadores, pues tienen la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga", explicó.

El pasado viernes, alrededor de 28 extrabajadores que demandaron al Municipio de Lerdo por despido injustificado hace 12 años, buscaron un intento de reinstalación en el Ayuntamiento, sin embargo, el trámite no se pudo llevar a cabo por supuestas "argucias" y una dilación al procedimiento por parte de la presidencia municipal.

Juan Alberto Torres Muñoz, representante legal de los afectados, dentro del expediente 304/2007, explicó que "son evasivas, realmente no hay un argumento legal, ellos dicen que no quieren que se les embargue, simplemente no quieren cumplir con el laudo".

Torres Muñoz indicó que una vez que se oficializara el recurso legal por parte del Ayuntamiento, los exempleados se sujetarían al amparo y se procedería a ofrecer los medios de prueba tendientes a desvirtuar el acto reclamado que el Municipio argumenta. También solicitarían ante el juez burocrático lo correspondiente.

Sobre las supuestas "argucias", Lara Pérez señaló que "es una opinión personal de ellos, nosotros consideramos que estamos defendiendo nuestros derechos pero por otro lado, los invitamos a que se acerquen para poder llegar a negociaciones y conciliaciones, ya sea con un servidor o con la Dirección Jurídica, los invitamos para que se presenten y empezar a platicar".

Conciliación