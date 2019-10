Síndica señala que intervenir por un ciudadano no es delito

"Intervenir a favor de un ciudadano no es delito", respondió la síndica de Vigilancia del Cabildo de Torreón, Dulce Pereda Ezquerra, sobre el video que se publicó en redes sociales desde la noche del pasado lunes, donde fue señalada de intervenir en un operativo de Alcoholímetro.

Pereda aceptó los hechos. Dijo que el incidente ocurrió la madrugada del sábado en el filtro de revisión establecido en el bulevar Constitución, entre calzada Colón y Cobián.

"Es importante destacar que en ningún momento pedí que liberaran al conductor. Estuvo en la cárcel como corresponde y de eso hay comprobantes, igual que las multas que pagó, el arrastre de las Grúas Laguna y la pensión de la camioneta", aclaró.

Dijo que lo relevante del video fue que al conductor detenido no se le entregó comprobante de su nivel de alcoholemia, a pesar de que el director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal, se había comprometido a ello. "Les valió", enfatizó la síndica.

"Yo no sabía que nos grababan. O sea, tienen las imágenes de las personas a las que se les practican las pruebas del alcoholímetros. ¿Después las van a usar en su contra?", preguntó.

"Ya lo había visto ( el video). Sé quiénes lo elaboraron y en qué grupos lo estuvieron compartiendo para hacerlo viral, era de esperarse este ejercicio mediático. Pretenden quemarme ante la opinión pública por los señalamientos que he realizado contra la actual administración municipal, por eso sé que vendrán más ataques y desde el anonimato de las redes sociales", declaró.

Señaló que va a continuar interviniendo en este y otros temas. "En el caso del Alcoholímetro yo no pido que los quiten, al contrario. Que sean utilizados como verdaderos mecanismos de prevención para que ya no haya tantos accidentes mortales. Lo único que quiero es que se respeten los procedimientos, que haya legalidad y no sólo sea un negocio".

Añadió que los protocolos no son seguidos y que no se respeta el Reglamento de Movilidad. "Se le mostró el artículo 136 inciso B a Pedro Luis Bernal en su comparecencia, en el sentido de darle a los conductores un comprobante de los resultados de soplarle al alcoholímetro".

Pereda dijo que su interés es demostrar "que no se respetan los derechos humanos de las personas y además no cambian las boquillas".

"En ningún momento fui prepotente, grosera ni mandona. Únicamente hablé como síndica para que me hicieran caso. Quería conocer el estatus del caso de Quiroz que me llamó y quería saber todo lo relacionado, seguramente el comandante De Lara fue el que me grabó. Es claro que están utilizando recursos públicos para atacarme a mí y está bien", finalizó.

Apoya el Alcoholímetro