Queen Latifah recibe premio a la cultura negra

Queen Latifah fue homenajeada ayer por la Universidad de Harvard por sus contribuciones a la historia y cultura negra.

La cantante y actriz, y otros seis agasajados, recibirán la medalla W.E.B. Du Bois, según el Centro Hutchins para la Investigación Africana y Afroamericana de la prestigiosa casa de estudios en Cambridge, Massachusetts.

Los homenajeados incluyen a la poeta y educadora Elizabeth Alexander, la secretaria del Smithsonian Institution Lonnie Bunch III, la poeta Rita Dove, la cofundadora de Black Entertainment Television Sheila Johnson, el artista Kerry James Marshall y Robert Smith, fundador, presidente y director ejecutivo de Vista Equity Partners.

El premio lleva el nombre de William Edward Burghardt Du Bois, un académico, escritor, editor y pionero de los derechos civiles que se convirtió en el primer estudiante negro en recibirse de un doctorado de Harvard en 1895.

Su nombre real es Dana Elain Owens, hija de Lancelot y Rita Owens.

Al inicio de su carrera, fue miembro de Flavor Unit (sello discográfico que actualmente le pertenece).

También fue miembro de Nation of Gods and Earths, de la Faradian Islam, formada por los musulmanes afroamericanos.

Latifah empezó su carrera haciendo el beatboxing para el grupo de rap Ladies First. En 1988, DJ Mark the 45 King oyó una demo de un sencillo de Latifah (Princess of the Posse) y se la dio a Fab Five Freddy, que era el productor de Yo! MTV Raps.

Freddy ayudó a Latifah a firmar con Tommy Boy Records, que produjo su primer álbum, All Hail the Queen, en 1989, cuando tenía 19 años. El 11 de julio de 2007, realizó su debut en Hollywood Bowl en Los Ángeles con una actuación en un concierto de jazz ante un público de 12400 personas. En 1991 empezó su carrera en el cine con papeles secundarios para películas como House Party 2, Juice y Fiebre Salvaje.