VIDEO: Manifestantes en Líbano le cantan 'Baby Shark' a bebé asustado

La grabación, que fue posteada en Facebook el pasado sábado, muestra a un bebé, identificado como Robin Haddad, quien va en el auto con su madre, Eliane Jabbour, cuando quedan atrapados en medio de la multitud, en el distrito de Baabda, al sur de Beirut.

Los manifestantes, al darse cuenta de que habían asustado al pequeño de poco más de un año, empezaron a cantar la canción infantil "Baby Shark". Y no sólo eso, algunos incluso hicieron una coreografía para Robin. Eliane subió el video a Facebook con el mensaje: "El bebé Robin Haddad da las gracias por la animación en el camino".

Entrevistada por la cadena CNN, Eliane contó que al ver a los manifestantes les dijo: "Vengo con un bebé, no hagan mucho ruido". Fue entonces que la gente, jóvenes en su mayoría, comenzaron a cantar. "Fue espontáneo", contó Eliane a CNN. "A él le gusta esa canción. La escucha mucho en casa y se ríe", agregó.

El video se volvió viral tan rápido que el marido de Eliane, Joseph Haddad, lo vio antes de que ella pudiera contarle lo ocurrido.

Los manifestantes habían salido a las calles como han hecho desde principios de octubre en protesta por la mala situación económica. Los manifestantes también expresan su rechazo por la corrupción que hay en el país y exigen al primer ministro Saad Hariri que deje el poder.

Aunque el gobierno acordó el lunes un paquete de reformas, las protestas se mantienen, y empeoraron el jueves pasado cuando el gobierno anunció sus planes de aplicar un impuesto al uso de la aplicación de mensajería móvil WhatsApp.

