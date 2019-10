Para el 'Piojo' Alvarado, era complicado detener la Liga MX en apoyo a Veracruz

Detener la Liga MX en apoyo a los jugadores y jugadoras del Veracruz era algo muy difícil de lograr, admitió el volante de Cruz Azul Roberto Alvarado, quien consideró que debería haber una mayor comunicación entre los futbolistas para que haya más unión.

“Se habló del parón que era muy complicado, en este caso creo que había propuestas, si bien ayudar a los compañeros del Veracruz con algún apoyo para los más chicos, fue lo que se habló”, compartió.

En conferencia de prensa en La Noria, manifestó que debería haber un mayor contacto entre todos para así conocer los problemas más a fondo y, por consecuencia, que el respaldo sea más grande.

“Que tengan más comunicación, no sé cómo sea, si tengan un grupo, pero con más comunicación todos pueden estar unidos para que todos los equipos lo hagan”, apuntó.

Alvarado dijo desconocer cuál será el siguiente paso a dar en caso de que se mantengan los adeudos con el plantel de los Tiburones Rojos, ya que es algo que los capitanes de cada equipo resuelven.

“Creo que los capitanes se reúnen y hablan, no sé qué podría pasar, ellos se ponen de acuerdo”, estableció.

Así mismo, destacó que pese a que no todos los equipos dejaron de jugar durante los inicios de sus respectivos partidos, el cuadro del Puerto debe estar tranquilo con el apoyo que tuvo.

“Lo que sabía que estaba pactado es que todos los equipos iban a parar al inicio del partido, al final no sabemos qué pasó con los equipos que no pararon, con Tigres que hicieron dos goles, en algún momento me tocó pasar por eso cuando estaba en Celaya, pero creo que Veracruz quedará agradecido con los equipos que fueron solidarios y ojala les toque revertir esa situación”, puntualizó.