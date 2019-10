Billie Lourd rinde tributo a su madre Carrie Fisher con canción

"Hoy hubiera sido el cumpleaños 63 de mi madre…quiero celebrar su cumpleaños haciendo las cosas que ella amaba", escribió en la publicación.

Acompañada de dos guitarras acústicas, Lourd canta la canción sentada en la bañara, el cual comenta, también era uno de los sitios favoritos de su madre.

La publicación fue catalogada como conmovedora por los internautas y por aquellos que comentaron el post.

"Ella estaría muy orgullosa de ti", "No estaba listo para algo así" y "Es lo más hermoso que escuché el día de hoy" son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Las redes sociales oficiales de Star Wars también compartieron una fotografía donde aparece Fisher interpretando a la rebelde Leia Organa.

"Recordando a nuestra princesa, nuestra general y nuestra eterna rebelde", se lee.

Remembering our princess, our general, and our everlasting rebel. pic.twitter.com/4YiipHiZhy

Además se lanzó el tráiler final de Star Wars: Rise of Skywalker justo el día que Carrie nació, en el podemos ver a Fisher, durante un breve instante, al lado de Daisy Ridley quien interpreta a Rey.

The saga will end, the story lives forever. Watch the final trailer for @StarWars: #TheRiseOfSkywalker in theaters December 20. Get your tickets now: https://t.co/MLbzRXrCJb pic.twitter.com/RLllQGme76