Leticia Calderón desmiente las declaraciones de Yadhira Carrillo

Tras la detención del empresario Juan Collado, Yadhira Carrillo había asegurado que su esposo la pasaba mal en prisión pues extrañaba mucho a los dos hijos que tiene con Leticia Calderón.

Sin embargo, Lety agotó su paciencia y decidió desmentir las declaraciones de Carrillo, quién había asegurado que Collado "siempre llevaba a los niños a la escuela".

"Por primera vez lo voy a decir y nunca había hecho una declaración acerca de esto, pero sí me molesta profundamente que otras personas inventen cosas", expresó para el programa Despierta América.

La actriz también detalló que ante las declaraciones de Yadhira, su hijo Carlo, le había expresado que se sentía usado cuando se hablaba de él y la relación que no existe con su padre.

"Una vez Carlo me dijo, 'ya basta que me use, no quiero que me use'. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todos los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre cuando ellos saben que no es cierto", menciona Calderón.

Además, Leticia Calderón descartó que sus hijos, Luciano y Carlo Collado, puedan visitarán de momento a su padre en la cárcel, pues no quiere afectar sus emociones.

"Emocionalmente no están preparados. No quiero afectarlos más, toda madre me va a comprender", dijo para Imagen Entretenimiento.