Famosas comparten sexys fotos junto a Kim Kardashian por su cumpleaños

Kim Kardashian celebró ayer su cumpleaños número 39, por lo que las redes sociales se inundaron de buenos deseos hacia la madre de cuatro hijos, entre los cuales, se leen mensajes de algunos miembros de su familia y amigos.

Sin embargo, algunos quisieron rendir homenaje a la empresaria con fotografías junto a ella, uno de ellos fue Kylie Jenner, quien compartió una instantánea de las dos con su mano descansando sobre la mejilla de su hermana mayor.

“Feliz cumpleaños a mi hermosa hermana mayor” escribió. “¡Estoy muy bendecida de tenerte en mi vida!!. Tu amor, orientación, desinterés y lealtad no tiene comparación, te amo en esta vida y más allá!”, acompaña la imagen.

Otra celebridad que se unió a las felicitaciones fue la socialité Paris Hilton, quien felicitó a su amiga de años a través de una imagen junto a Kim.

“Feliz cumpleaños @KimKardashian. Te mando mucho amor en tu día especial hermosa”, se lee en la publicación.

No conforme, la heredera de la fortuna Hilton compartió un video de su colaboración con la estrella de Keeping Up with the Kardashian.

A las felicitaciones se sumaron celebridades y estrellas de realities quienes publicaron imágenes junto a la cumpleañera, como la modelo y actriz Emily Ratajkowski.