Demian Bichir dedica emotivo mensaje a su fallecida esposa

El actor Demian Bichir compartió una fotografía en blanco y negro en la que aparece con su esposa, la canadiense Stefanie Sherk, quien se suicidó el pasado 20 de abril y a la que “extraña profundamente”.

La imagen aparece acompañada por un emotivo mensaje en el que Bichir confesó que a pesar de que la extraña, sus recuerdos lo reconfortan; “en cada hora de este amanecer eterno, he sentido tu mano sosteniendo la mía, he visto tus brazos extendidos para sostener mi cara exhausta en tus manos curativas.

“En mis momentos más solitarios, donde ningún sol ilumina mi camino, he visto tus ojos azul cielo guiando los míos. Aunque he llorado más lágrimas que cualquier lluvia y he conocido el sonido del dolor, tu sonrisa angelical reconfortante convierte mis angustiadas noches en días alegres. Es tu nombre el que me rescata de mis horas más oscuras…”, escribió en sus redes sociales.

En abril pasado, luego de que medios internacionales hicieran público el certificado de defunción de la modelo y actriz Stefanie Sherk, su esposo, Demian Bichir, confirmó que se trató de un suicidio.

Un médico forense del condado de Los Ángeles, California, dictaminó que la muerte de Sherk fue por suicidio: muerte por encefalopatía anóxica (se pierde la función cerebral ya que ese órgano es privado de oxígeno), asfixia y ahogamiento.

Un día antes, el miércoles 24 de abril, el actor mexicano publicó en sus redes sociales que su esposa había fallecido el 20 de abril, y días después utilizó la misma vía para confirmar la causa.

En el texto que publicó en ese entonces el artista de 56 años confesó que esperaba tener el tiempo suficiente para sanar y poder continuar con su duelo antes de hablar de la depresión que fue lo que llevó al suicidio a su esposa.