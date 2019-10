¿Esmeralda Pimentel dejó a Osvaldo Benavides para salir con mujeres?

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides, quienes se hicieron novios mientras grababan la serie La bella y las bestias a finales del 2017, ahora habrían dado por terminada su relación por "querer experimentar otras cosas".

Según reveló un amigo de ambos a la revista TVNotas, la actriz tomó la decisión de dejar a Osvaldo cuando estaban por cumplir dos años, pues además de que su relación se ha desgastado por la falta de tiempo porque él ha tenido mucho trabajo en cine y la serie Monarca, "Esmeralda quiere tomar un nuevo rumbo".

"Hace poco, ella reveló que de niña le gustaban los niños y las niñas, y que fue algo que la conflictuó durante un tiempo, y actualmente está apoyando mucho lo que es la libertad en cuanto a preferencias sexuales(...) A ella no le agrada ponerse ninguna etiqueta, nos ha dicho que el amor es el amor y no importa de quién te enamores mientras no dañes a nadie. Justamente se encuentra en esa etapa de querer experimentar con mujeres, así se lo dijo a Osvaldo", detalla la supuesta fuente.

Además, asegura que para el actor fue una sorpresa enterarse de las preferencias de Pimentel, pues no se imaginaba que su novia quisiera experimentar.

"(...) le dolió tener que separarse de 'Esme', pero ella está muy segura de su decisión, incluso lo dejó de seguir en Instagram y borró casi todas las fotos que tenía con él, sólo dejó una de principios de este año de ellos dos, y una de 2017 en la que aparecen con la actriz Macarena Achaga", comenta.

Hasta el momento ninguno de los dos actores ha anunciado públicamente el término de su relación, pues en varias ocasiones se habían mostrado cariñosos frente a las cámaras.