Inauguran Convención Mundial del CMB

n un marco de fiesta completa, impregnada con aroma a boxeo, se inauguró la Convención Anual 57 del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) en la internacional Oasis Arena Cancún, que registró una asistencia de poco más de mil 500 personas.

La ceremonia inició con las palabras de bienvenida de los maestros de ceremonia, Joe Martínez y la joven periodista cancunense Odalis Gómez Millar.

Las palabras de bienvenida corrieron a cargo de la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, quien comentó: Una vez más, Cancún es el centro de atención para millos de personas alrededor del mundo. Celebro que el WBC haya escogido a nuestra ciudad para ser sede de su Convención Anual.

Añadió: Son 166 países afiliados a este organismo, que estarán al pendiente de lo que ocurra en este foro y eso es algo importante a destacar. En cuanto al turismo deportivo, somos un destino por excelencia con más de 100 eventos de talla internacional al año y en donde no pueden faltar las funciones de boxeo.

Se reprodujo un video sobre la historia del WBC en Cancún, recordando que la primera pelea de campeonato mundial fue en 1990, cuando peleó el mexicano Humberto "Chiquita" González. La primera Convención que se realizó en Cancún fue en 1992; otro suceso importante del boxeo en Cancún fue la "Noche de Campeones" que se realizó en el 2006.

En el 2008, se celebró la velada "History in Cancún", donde se disputó la primera pelea de peso Completo en México. Y lo más reciente fue en el 2012, cuando se hizo la Convención Anual 50 del WBC, donde se coronó a Muhammad Alí como "Rey del Boxeo Mundial".

Un momento muy especial en el evento fue la interpretación de los niños mayas, que cantaron la canción "We Are The World". Posteriormente, al ritmo de la banda de música del Ayuntamiento de Benito Juárez se realizó el desfile de las banderas de las nueve naciones sedes de las Federaciones Continentales, así como de la bandera y cinturón del WBC.

Después de que Mauricio Sulaimán dio la bienvenida a Francisco Varcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y a Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial (AMB), a quienes agradeció su presencia, reiterándoles que recalca la importancia de que el boxeo tenga unidad.

El gran campeón mexicano Julio César Chávez recibió un reconocimiento más y fue nombrado "Gran Jefe Maya". Chávez estuvo acompañado Juan Laporte, Mario "Azabache" Martínez, Oscar de la Hoya y el promotor Don King. Pero la gran sorpresa para él fue la presencia en el estrado de su madre, Isabel González.