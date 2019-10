Urgidos de la victoria, los Guerreros visitan a Correcaminos en la Copa MX

ras dos meses de inactividad en la Copa MX, Santos Laguna regresa al certamen al visitar esta noche a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Los albiverdes tienen el destino en sus manos para acceder a la siguiente ronda. Y es que a pesar de contar con apenas una unidad, en caso de derrotar a los tamaulipecos y el próximo miércoles 6 de noviembre en casa a las Chivas, terminarían como primeros del grupo.

En ese duelo de hace casi tres meses, los emplumados fueron los primeros en irse arriba en el marcador, a través de un gol de Antonio López al minuto 41 de tiempo corrido. Diego Valdés igualó al 55' para los albiverdes.

"Acá hicieron un gran partido, mostraron grandes cosas, fueron un equipo muy fuerte defensivamente y supieron esperar el mejor momento para atacar y no les pudimos encontrar la vuelta" dijo ayer Brian Lozano en rueda de prensa.

El "Huevo" indicó que ahora que les toca pagar la visita, será un partido diferente y tendrán que hacer las cosas bien, buscar los espacios para hacer daño e ir a buscar el partido para ganarlo. Lozano habló también acerca del accionar de los Tigres ante Veracruz y varios de sus jugadores.

Lo acontecido en el puerto jarocho no pasó desapercibido en el seno albiverde. El "Huevo" fue tajante y dejó en claro, que en lo personal, nunca hubiera pateado a gol, ante un rival que se quedó inmóvil.

"En lo personal, no tiraría a gol... yo no, porque son compañeros de trabajo y hay que tener respeto por el tema, que en algún momento, nos puede pasar a nosotros esa situación, señaló el charrúa, quien además agregó "Ojalá que nunca nos pase, pero uno no puede saber, eso puede pasar en la vida y en el deporte".

Confesó el sudamericano, que tiene una amistad cercana con su paisano Sebastián Rodríguez Iriarte, por lo que lamentó los problemas económicos que se viven en ese equipo.

"Lo de Veracruz es una lástima también, no me toca opinar porque no estuve en ese momento en que pasó lo del partido contra Tigres, pero sí me deja un poco de malestar porque tengo un compañero jugando ahí y vivir eso, es complicado".

Dijo que no puede declarar acerca algo que desconoce, como el acuerdo tomado por los veracruzanos y regios previo al partido en el Estadio Luis "Pirata" Fuente, pero no ocultó su malestar.

"Me duele porque tengo un amigo ahí en Veracruz y es feo oír de esa situación, no hemos hablado, cuando vino acá a jugar, me senté con él a tomar mate y sé que están dolidos porque es feo pasar por esa situación".

El "Huevo" espera que todo se solucione pronto y llegue a feliz término, ya que en algún momento, un jugador pasó por esa situación, de no poder cobrar y tener que entrenar, recalcando que cada uno tiene a su familia y es el sustento.

Cuando fue campeón en el certamen copero en el Apertura 2014, los Guerreros se midieron también a los universitarios en la etapa de grupos. En el Corona, los golearon 3-0 con tantos de Néstor Araujo, Christian Sánchez y el "Avión" Calderón.

En la vuelta en el Marte R. Gómez, el actual líder de la Liga MX, se impuso 3-2 con un hat trick del cafetalero Andrés "Topo" Rentería, en tanto que los de casa, se hicieron presentes a través de Nicolás Saucedo.

La recta final del Apertura 2019 y su respectiva liguilla, quedó en duda para el "Gallito" Vázquez. Y es que apenas ayer la directiva de Santos informó que el mediocampista sufrió la ruptura de un ligamento del tobillo derecho, tras el duelo del pasado viernes ante los Xolos.

El escueto comunicado enviado por el club albiverde, dio a conocer que José Juan ya se encuentra trabajando en su recuperación en las instalaciones del TSM y que mantendrá de manera oportuna, información sobre la evolución de su lesión, sin mencionar el tiempo aproximado que estará alejado de las canchas.