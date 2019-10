No pienso renunciar a mi cargo: Enrique Bonilla

A pesar de que ha vivido una semana de pesadilla con los problemas de pago en Veracruz y la violencia extrema en San Luis, Enrique Bonilla no piensa renunciar a su puesto como presidente de la Liga MX.

El dirigente está consciente de que hay "retos y problemas, pero no he pensado en renunciar", dijo en entrevista con ESPN. "Los retos y resolver problemas es para lo que me contrataron, lo que debo de buscar son soluciones y mejoras. Hace 16 años llegamos junto a Decio de María. Los problemas eran mayores, la operación era arcaico, ahora todo es moderno y diferente".

Además señaló que será hoy cuando se conozca la sanción que recibirá el Atlético San Luis.

"El día de mañana (hoy) a las cinco de la tarde el Club San Luis tendrá que presentar su defensa en caso de que la hubiera, la Comisión Disciplinaria junta la información que le da la Liga y mañana deberá de estar emitiendo la sanción que le corresponderá al club", dijo.

16 AÑOS tiene relacionado el directivo a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Dijo que es el principal promotor de la desaparición de las barras de animación. "Soy una de las personas más odiadas por las barras, soy el principal promotor de su desaparición; está establecido en el reglamento el ir acortando sus posibilidades de acción, pero necesitamos apoyo de las autoridades y de la secretaría de seguridad pública de cada sede donde tenemos un equipo. Vamos a seguir empujando. Sé que teníamos un problema grande, que hoy es menor, pero si trabajamos con las autoridades podremos salir adelante".

De los problemas de Veracruz y la poca participación del equipo al presentar controversias, comentó: "Son siete los que llegaron, quizá los demás no fueron porque no tienen la documentación para presentar sus dichos, o lo hacen para presionar lo que ellos dicen que se los debe. Desde que fui con ellos he dicho que estamos en la mejor disposición de ayudarlos, pero se necesita que la otra parte quiera participar".