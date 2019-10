Estoy cansado de amar en la oscuridad: Kerron Clement

Kerron Clement, ganador de dos medallas de oro y atleta olímpico, se ha declarado abiertamente homosexual. Esto durante un evento en Los Ángeles donde se inauguraron las pistas de carreras Gilbert Baker.

"Estoy cansado de amar en la oscuridad y estar en la oscuridad solo; he pasado por lo que mucha gente ha pasado por tener miedo de ser quien eres, luché con mi sexualidad durante 17 años. Con el tiempo, a medida que envejeces, te importa menos. Ahora es el momento de ser tú mismo y ser libre. En eso me he convertido". Fueron parte de sus declaraciones a la prensa.

El corredor fue poseedor del récord mundial en el sprint bajo techo de 400 metros durante tres años (2005-2008). Además de que las críticas sobre su orientación sexual fueron parte de su motivación para lograr sus campeonatos olímpicos.

"Me hizo más fuerte. Cuando decían cosas a mis espaldas. Me hizo tener una piel dura y me hizo trabajar duro en la pista. Y actué porque tenía algo que demostrar. Eso es lo que me hizo convertirme en campeón olímpico".