Meghan Markle llora cuando le preguntan sobre su vida en la realeza

La esposa del príncipe Harry reveló lo difícil que es sobreponerse a las críticas, especialmente cuando estás embarazada y tienes un bebé.

"Mira, cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, eres realmente vulnerable y eso fue realmente desafiante, y luego, cuando tienes un recién nacido, ya sabes... Y especialmente como mujer, es mucho. Así que si a esto le agregas tratar de ser madre o ser recién casado...". Esta respuesta fue dicha por Meghan Markle para el periodista Tom Bradby, de la cadena ITV.

"Y gracias por preguntar porque no mucha gente ha preguntado si estoy bien. Es algo muy real, pasan cosas que no siempre se ven".

Meghan Markle lució visiblemente conmovida cuando el reportero abordó la actitud protectora del príncipe Harry con ella, luego de que el hijo de Lady Di ha contado en varias ocasiones el impacto mediático que causó en él que la prensa haya estado siempre detrás de su madre. La duquesa de Sussex habló sin poder reprimir su llanto.

Gracias por preguntar. No hay mucha gente que me haya preguntado si estoy bien... pero lo cierto es que es algo que ocurre y que no quiero esconder”.



