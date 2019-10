Rodrigo Vidal denuncia discriminación en antro de Acapulco

El actor utilizó sus redes sociales para denunciar la actitud del personal; arrobó a la Comisión de Derechos Humanos y Profeco para que sepan de su caso.

Rodrigo Vidal denunció vía redes sociales el maltrato que recibió él, su esposa y su mamá cuando trataron de entrar a un centro nocturno del puerto de Acapulco y los hicieron esperar más de dos horas, además que ya no los dejaron pasar, pese a que ya no había nadie en la fila, así lo denunció en un video que subió a su cuenta de Instagram.

El actor de Amigas y rivales y La tregua se fue de aventura al estado de Guerrero para festejar el cumpleaños de su progenitora, sin embargo, la odisea les salió mal luego de que en el Baby O, lugar donde querían festejar, no los dejaron pasar. En el escrito que subió a lado del video arrobó a la Profeco y a la Comisión de Derechos Humanos para que supieran de su caso y ayudaran.

"Prepotencia y discriminación en su máximo grado. Más de dos horas parados en la calle, mi mujer, mi madre y yo. Fuimos a festejar el cumpleaños de mi madre y no nos dejaron entrar a pesar de que ya no había nadie afuera esperando. Nos dejaron en la calle", redactó.

Durante el video, el actor nombró a una persona de nombre Martín quien asegura él y otro tipo no le dieron la entrada al antro y a pesar de que quería hablar con el gerente nunca tuvo la oportunidad de hacerlo.

"Es indignante, nunca me habías pasado esto en mi vida, jamás, que me dejaran a fuera de un lugar, ya no hay gente. Venía formado y no nos dejaron entrar, nos dejaron a fuera...", asegura.

Entre las más de 2 mil reproducciones y reacciones que ha tenido dicho material, el Baby O le escribió para saber qué fue lo que pasó y poder darle un seguimiento. No sin antes dejar los correspondientes teléfonos para hablar personalmente con Vidal.

"Rodrigo buenas noches lamentamos la situación me podrías dar detalles respecto a la información que se te brindo en el acceso. Te dejo vía mensaje mi teléfono personal para dar seguimiento", le escribieron.

Ante esto algunos de sus seguidores reaccionaron al hablar mal del servicio que ofrece el lugar, así como también le aseguran que ya está pasado de moda y no faltó la anécdota parecida a lo que vivió Vidal.

"Compadre ese lugar desde hace mucho que paso de moda bro, ánimo", "Ve a un mejor lugar para festejar a tu mamá y pásala lindo", "Buen dato Rodrigo. Para no ir nunca...", "Qué mal rollo! A mi así una vez nos pasó en otro antrillo, no dejaron entrar a uno de mis compañeros por ser morenito, íbamos a celebrar nuestra graduación y obvio nos fuimos a los hochos de la esquina...".