Más grave lo que pasó en Culiacán: Vucetich compara violencia en San Luis

El técnico de Querétaro, Víctor Manuel Vucetich, minimizó la bronca que se desató en la recta final del partido disputado entre San Luis y Gallos, al señalar que fue más grave lo que sucedió en "Culiacán" y no los actos violentos acontecidos en el Estadio Alfonso Lastras.

"No entiendo por qué (debe haber sanción para los dos equipos), nosotros estamos de visitantes, es incongruente lo que me estás preguntando, creo que está más grave en Culiacán que aquí definitivamente, pero en la cancha creo que no hubo ningún incidente de violencia ni de agresividad ni nada, y esto es deportivo, no podemos poner en otro nivel una circunstancia que a la mejor se vive en la tribuna", dijo.

Aceptó que hubo agresiones en contra de sus jugadores pero nada grave, y solo espera que se tomen cartas en el asunto para evitar situaciones similares en el futuro.

"Puede ser que sí hubo una acción que de repente no sabían los jugadores cómo reaccionar. Hubo un empujón sobre una persona, pero desde ahí se controló todo y empezamos a caminar al vestidor porque las condiciones del terreno se ponían difíciles y nos fuimos directo al vestidor", sentenció.