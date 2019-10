MasterChef La Revancha ya tiene a sus cuatro semifinalistas

Las emociones llegaron al máximo la noche de este domingo en "MasterChef La Revancha".

Los cinco concursantes que continuaban en la contienda -Rogelio, Kennia, Cyntia, Memo y Carmen- pelearon por convertirse en semifinalistas en una serie de retos en los que más de uno perdió los estribos, pero quien pasó uno de los momentos más fuertes del reality fue Kennia.

Durante el reto de eliminación, en el que se jugaban su estancia Kennia, Rogelio y Cynthia, los concursantes debían preparar un entremet para el que contaban con dos horas debido a su complejidad, sin embargo en los últimos minutos Kennia notó que su postre no estaba listo y al entrar en desesperación dejó su mandil.

"No voy a presentar basura, es una mier… esto", dijo la concursante para después romper en llanto ante la mirada atónita de Anette Michel y los demás concursantes, pero gracias al apoyo de los chefs y compañeros retomó para presentar su platillo.

"No se vale aventar el mandil y rendirte, tu madre te había dejado un mensaje y en ese momento se te olvidó, te frustraste y estuviste así de no presentar. Nunca más te me rindas a mitad del camino", le dijo la chef Betty a Kennia al probar su plato.

A pesar de retornar, el último esfuerzo no le bastó y se convirtió en la eliminada de la noche con lo que Cyntia, Memo, Carmen y Rogelio pasaron a la semifinal.

Pelean por ser los mejores. Durante la primera parte del show, los últimos cinco concursantes de "MasterChef" sufrieron no solamente por tratar de hacerse de un lugar en la semifinal del concurso sino por la presencia de la chef invitada, la argentina Narda Lepes.

El primer reto consistió en preparar una lasaña y fue así que se dieron cuenta que la chef era tan estricta como el Chef Herrera. En este reto Memo se convirtió en el primer semifinalista al ser el que mejor respetó las indicaciones.

Después del primer reto de salvación la chef invitada les dio una clase especial sobre cómo utilizar los ingredientes en la cocina para luego continuar con el segundo reto de salvación en el que Carmen se ganó su lugar en el balcón.

"Nos estás enseñando tus ganas de alcanzar un nivel donde puedas cumplir sueños dentro del medio gastronómico", dijo la chef Betty a Carmen.

"No bajes la guardia", insistió.

El próximo domingo los cuatro semifinalistas tendrán un nuevo desafío esta vez cocinando en Nayarit.