Jennifer Lawrence se casa en un castillo de Rhode Island

Jennifer Lawrence se casó ayer con el galerista de 34 años Cooke Maroney en un lujoso castillo llamado Belcourt, en Rhode Island al noreste de los Estados Unidos. Una famosa propiedad construída en el siglo XIX.

La actriz y el comerciante de arte se comprometieron en febrero, a menos de un año de iniciar su relación.

A la ceremonia asistieron 150 invitados entre los que se encontraban presentes la cantante británica Adele, Amy Schumer, Kris Jenner, Emma Stone, Ashley Olsen, Bradley Cooper y Anna Wintour, confirmaron diversos medios estadounidenses.

La ganadora del Oscar de 29 años, lució un vestido de novia de la firma Dior. La elección de Lawrence llevó transparencias y un cuello alto con románticas mangas. El peinado, desenfadado y sofisticado acorde al look.

La feliz pareja bailó con sus amigos y disfrutó de un variado menú que incluyó una barbacoa, hamburguesas y langosta. Más tarde en la noche, los invitados fueron vistos disfrutando de un refrigerio en un food truck colocado en la entrada de la famosa mansión.

Maroney es un reputado galerista que dirige una sala de arte en el Upper East Side de Nueva York, que fue fundada en la década de los 90 por la productora de cine Barbara Gladstone, y en la que llevan a artistas como Anish Kappor, Carroll Dunham (padre de la actriz Lena Dunham), Ugo Rondinone o Mathew Barney, ex de Björk. Nació en Vermont y sus padres son dueños de una importante granja lechera, la tercera más grande del estado.

Curiosamente, Jennifer Lawrence admitió que no pensaba en el matrimonio cuando recién conoció a Cooke Maroney. "En mi mente no estaba 'estoy lista para casarme'. Conocí a Cooke y quise casarme con él. Queríamos casarnos el uno con el otro, queríamos comprometernos por completo", dijo en el podcast "Naked with Catt Sadler".

Lawrence fue pareja en el pasado del actor Nicholas Hoult y del director Darren Aronofsky.