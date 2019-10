Contexto lagunero

Cuando se trata de limitar el tiempo que los niños le dedican a chatear, los abuelos están de su lado. De acuerdo con un estudio reciente, el 38% de los abuelos usan las conversaciones telefónicas con video para comunicarse con sus nietos. Y muchos de ellos les dijeron a los investigadores que les agrada la idea de comunicarse de esta forma, aunque no la usan todavía. En los Estados Unidos, el 45% de los adultos mayores están en contacto por medio de textos en las redes, una tercera parte usa el correo electrónico y el 27% usan Facebook. Nos estamos convirtiendo en abuelos digitales. Y por lo que se ve, eso nos gusta. Los abuelos muestran un gran entusiasmo al estar en contacto a través de las plataformas digitales, con sus nietos que viven lejos.

Vivian Carasso, quien vive en Sarasota, Florida, puede ver, escuchar y aplaudir a su nieta de 11 años -quien vive en Portugal-, tocando en el piano la música de la Guerra de las Galaxias, en tiempo real a través de FaceTime -aplicación para conversaciones con Iphone, equivalente a Skype o a llamada con video por Wathsapp-. Nancy Masson, viviendo en Nueva York, con la aprobación de su nieto adolescente, virtualmente acude a un concierto de heavy metal junto a él en Massachusetts. Rosie Cantú viaja virtualmente desde San Antonio para visitar a su nieta de 18 meses en Iowa a través de FaceTime lo cual les permite tener contacto mutuo a diario por las noches.

Incluso las familias que no viven tan distantes unas de otras, permanecen en contacto cercano por medio de la tecnología.

Una nieta de diez años que vive en Norwalk, Connecticut recibió de regalo de cumpleaños por parte de sus abuelos un reloj llamado GizmoWatch. Con este dispositivo, los papás pueden programarlo para que la niña pueda contactar a sus abuelos por texto o por llamada, mediante contactos pre aprobados controlados en el dispositivo. La nieta puede contactar a sus abuelos directamente en conversaciones que de otra forma no serían posibles. La abuela dice “La semana pasada mi nieta me mando un mensaje que decía, ¿puedes venir a verme?, te extraño mucho abuela”.

A pesar de las muchas advertencias acerca de los efectos en los niños, por estar frente a pantallas electrónicas, los expertos son partidarios de las comunicaciones digitales en tiempo real de los nietos con sus abuelos; los expertos dicen que esta forma de comunicarse puede favorecer la unión y el reconocimiento.

La Academia Americana de Pediatría recomienda que los padres limiten la exposición de los niños a las pantallas electrónicas porque lo relacionan como la causa de problemas de falta de atención y otros problemas de comportamiento. Pero la misma Academia exenta las video conferencias, por ser inherentemente interactivas y no involucran sobreestimulación o pasividad, cómo lo hacen las caricaturas.

La psicóloga Elizabeth McClure quien fue líder de uno de los estudios al respecto, indica que aun los padres que siguen disciplinas estrictas contra las pantallas electrónicas para los niños, hacen excepciones con las video conversaciones. En la investigación de Mc Clure, entre 183 padres de familia, el 85% permiten las video conversaciones y mas de una tercera parte lo hacen semanalmente, sobre todo, para que los nietos estén en contacto con sus abuelos.

La Dra. McClure vive en Dinamarca y usa regularmente FaceTime para mantener en contacto a sus dos niños con otras familias en los Estados Unidos y dice “esto no es por entretenimiento o por educación, es para construir relaciones”.

La video conversación se ha convertido en la forma ideal para que los niños puedan compartir actividades diarias con sus familiares lejanos. Le pueden mostrar a sus abuelos un dibujo coloreado o una torre de legos, un diente que se desprendió y el regalo que ello les trajo.

Elizabeth y su equipo de investigación han observado cómo las familias descubren formas de usar la tecnología, bailando o cantando juntos, jugar a las escondidas cuando el abuelo o abuela los sigue con el teléfono.

Los niños que han crecido experimentando comunicaciones digitales tienen un concepto diferente de la privacidad, no tienen las mismas expectativas ni le dan el mismo valor, solo se les aconseja: no transmitan nada que no quieran que vean sus abuelos. Por supuesto, el contacto digital tiene sus límites, algunas experiencias de los nietos van másallá del uso de tabletas o teléfonos inteligentes, no hay nada como el contacto físico entre nietos y abuelos.

Si los abuelos están muy lejos, la video conversación con sus nietos es algo muy valioso, aunque, claro, no hay nada como darles un abrazo o un beso ¡¡¡en persona!!! Nota del autor: Si cuando estuve estudiando en Japón, en 1973, hubiera existido la video conversación, mi estancia de dos años allá hubiera sido mucho más llevadera al estar en contacto directo con toda mi familia cada vez que ello hubiera sido posible. El contacto con mis padres y hermanos se limitaba a cartas y a una llamada de larga distancia de cinco minutos al mes -debido al alto costo que ello implicaba-. Las laptops, los celulares, Whatss app, Instagram y Skype nos hubieran caído de perlas a los 28 becarios mexicanos.

