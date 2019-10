"El rock no es solo cosa de hombres", dice Kenny Aviles, quien hace 40 años abrió la brecha para que las mujeres incursionaran en tal género, ya sea de vocalistas o de músicos.

La cantante de Los Eléctricos se siente orgullosa de haberse vuelto un estandarte para muchas mujeres rockeras.

"Estoy por cumplir cuatro décadas y hoy en día es creíble lo que hago, ya que antes no creían en mí por ser mujer; tiempo atrás no creían que las mujeres podíamos hacer rock. Definitivo, el rock no solo es cosa de hombres", dijo la cantautora en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Aviles mencionó que, pese al avance de las féminas en el género, todavía no gozan de una verdadera igualdad musical en relación con los hombres.

"Definitivamente siguen faltando impulsos y estímulos hacia la mujer en el rock; simplemente en la paga, a nosotras nos pagan menos que a los hombres, no sé si en todo el mundo, hablo de México".

A su llegada a Torreón, ya que la noche del sábado se presentó en un antro de la Calzada Colón, Kenny externó que el rock nunca pasará de moda.

"Creo que ningún género va a tumbar el rock. Bienvenidos los nuevos géneros, pero el rock seguirá existiendo, jamás ha sido un ritmo de moda", declaró.

La artista expresó que le emocionó mucho haber vuelto a la Comarca Lagunera tras varios años de ausencia.

"Creo que teníamos como seis años de no venir a la Comarca Lagunera; creo que estuvimos en un teatro. Me encanta venir aquí porque ustedes son bien francos y sinceros", comentó.

Kenny ofreció un espectáculo a favor de personas que padecen cáncer de mama. Lo recaudado se destinó a la Fundación Rosa Laguna.

"Me gusta mucho ser parte de estos eventos. Les recomiendo que se revisen cada mes, con su tacto. Todas las mujeres somos propensas, yo tengo 66 años y no sé si ha sido suerte, pero este padecimiento hasta ahora no me ha afectado".

La cantante dio a conocer que hace unos meses su banda y ella lanzaron un nuevo material discográfico con el que volvieron a sus raíces musicales.

"Es un EP llamado Alto voltaje; contiene cinco canciones. Dime qué va a pasar y Soy así son dos de las rolas que incluimos, las cuales ya tienen sus respectivos videos".

La rockera dijo que además de promover la producción discográfica, prepara el lanzamiento de un documental que contará su vida.

"Va a estar muy divertido; yo creo lo sacaremos en los primeros meses del año que entra. Van a ver cosas hasta de mi familia, que es bastante extrovertida".

Por último, Kenny mandó un mensaje a todos los lectores de El Siglo de Torreón.

"Qué chido que volvimos a estas tierras. Quiero decirles que no se rindan en lo que hagan, luchen hasta llegar al final", comentó.