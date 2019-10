Sale a la luz nueva versión de canción de Prince

En honor al cuadragésimo aniversario del segundo álbum de Prince, titulado homogéneamente y lanzado el 19 de octubre de 1979, The Prince Estate y Warner Records recién anunciaron el estreno sorpresa de una versión nunca escuchada del tema I Feel for You.

El tema, acreditador de un Grammy por mejor track, es presentado en un formato acústico y está disponible en todas las plataformas de streaming y como single de vinilo de 7'' de duración. El nuevo sencillo de dos pistas incluye la demostración acústica de I Feel for You en el lado A y la grabación original de estudio en el lado B, y está disponible como un lanzamiento hecho a la medida exclusivamente en Prince.com durante estos días. Esta grabación de demostración simplificada, captura a un Prince de 20 años en un momento crudo e íntimo, ya que comienza con el sonido del artista presionando el botón de grabación en una grabadora de cassette y levantando una guitarra acústica. La grabación fue creada en el invierno de 1978-1979, cuando Prince se estaba preparando para hacer su debut en solitario en el Teatro Capri en North Minneapolis. Recientemente fue redescubierta en una de las innumerables cintas de cassette almacenadas en su legendaria bóveda. "Me quedé impresionado", dice el archivero de Prince Vault, Michael Howe. "Aquí está Prince, de 20 años, pensando en voz alta, sintiendo su camino a través de la canción. Escuchas su increíble talento brillando a través de la guitarra acústica, lo cual no es algo que normalmente mostrara, y su guía vocal es asombrosamente genial", dice. La versión de estudio de I Feel for You fue incluida en el segundo álbum del artista, Prince. Ésta, se convirtió en un éxito años después de su lanzamiento, cuando Chaka Khan la reinterpretó para incluir en su álbum de solista I Feel for You en 1984. Su reinterpretación, que incluía una aparición del rapero Melle Mel, llegó al top 10 del Billboard Hot 100 y fue acreditadora de dos prem ios Grammy; incluyendo Grammy a la Mejor canción R&B, el cual honró la contribución de Prince como compositor.