'Estoy donde debo': José María Yazpik

AGENCIAS

Cuando era pequeño, José María Yazpik jugaba a ser Indiana Jones, agarraba una raqueta y se imaginaba ser el tenista Björn Borg o hasta soñaba con ser roquero. Entonces vivía en San Ignacio, un poblado en Baja California, del que un día decidió salirse para buscar suerte como actor.

Cada día, comenta el protagonista de "Las vueltas del citrillo" y "Abel", se cuestiona que hubiera pasado si se quedaba a radicar en ese lugar.

"¡Allá se come bien!", dice divertido, "estudié leyes, derecho y a lo mejor hubiera sido abogado, abierto un restaurante o me hubiese llegado una bala perdida, no lo sé, pero sí se que estoy donde debo estar".

Y tomando como base esa idea, durante tres años y medio escribió el guión de "Polvo", sobre un hombre que abandona el lugar para irse a Hollywood, pero termina en el mundo del narco.

Es también su ópera prima como director, la cual compite en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que se lleva a cabo.

Mariana Treviño (Club de cuervos), Angélica Aragón (Mirada de mujer), Joaquín Cosío (El infierno) y la exacadémica Wendolee integran el elenco de la historia donde el personaje de Yazpik es enviado a recuperar unas bolsas que cayeron en el pueblo, tras accidentarse la avioneta que los transportaba.

"La historia trata sobre una persona que se confronta a las decisiones que ha tomado", indica el actor.

Su debut tras la cámara se dio mientras escribía el guión y su hermano lo animó a hacerlo.

"Pero también había una vocecita en mi interior que me decía que alguien vendría a salvarme del desastre que estaba gestando, pero cuando recibimos el apoyo (económico) dije, 'caray, ahora sí debo hacerlo'", recuerda José María en entrevista.

Regresar al pueblo en que nació le permitió recurrir a la familia, como la tienda de uno de sus tíos, sirviéndole como locación.

"Había aceitunas que ya se movían solas y decía que no las abrieran", recuerda el histrión y realizador entre risas.

"Polvo", producida por Mónica Lozano (No se aceptan devoluciones) se estrenará comercialmente en alrededor de 400 complejos exhibidores mexicanos el próximo 8 de noviembre, esperando lanzamiento en otros países como Estados Unidos.