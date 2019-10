'Superman' se destapará ante el mundo en el comics 18 de la saga Superman 2018

"Superman", personaje que fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, revelará su identidad al mundo entero en el cómic número 18 de la publicación Superman 2018, la cual está a cargo del escritor y dibujante estadounidense Brian Michael Bendis, quien le ha dado rumbo a la historia para que en diciembre de este año "Clark Kent" se presente ante ciudad "Metrópolis", lugar de residencia del superhéroe.

Uno de los adelantos de DC Cómics, empresa encargada del futuro de "Superman", fue que para el 11 de diciembre el superhéroe revelaría su mayor secreto, cuestión que se prevé afecte la relación con su esposa "Lois Lane" y su hijo "Jonathan Kent", así como con sus adversarios y aliados.

En entrevista con The New York Times, Brian Michael Bendis expresó: "Todos los que hayan estado en contacto con él ('Superman') tendrán una perspectiva y reacción completamente diferentes a esto.

"Algunos héroes estarán encantados y otros se pondrán furiosos, mientras que algunos villanos cambiarán su bando", externó.

Luego de terminar su contrato con Marvel Cómics, Brian Michael Bendis detalló que una de las razones por las que DC Cómics lo añadió de manera exclusiva a su equipo de escritores, fue para que se encargara de la creación de nuevas vertientes en los cómics Superman y Actions Comics, este último surgido en junio de 1938 y que propició la publicación del primero en 1939.

El escritor explicó que esta parte de la historia ocasionará la creación de dos escenarios en los que ya se encuentran trabajando algunos escritores de DC Cómics, como Matt Fraction y Greg Rucka.

Por lo anterior, fue difundida la imagen creada por Bryan Hitch y Alex Sinclair, en la que se aprecia a "Clark Kent" siendo recibido por superhéroes como "Batman", "Flash", "Linterna Verde", "Aquaman", entre otros.

Jerry Siegel y Joe Shuster usaron por primera vez el término Superman en un cuento llamado The Reign of the Super-Man (El reinado del Super-Hombre), incluido en el tercer número de Science Fiction, fanzine de ciencia ficción que Siegel publicó en 1933.

En él aparecía como un villano calvo con poderes telepáticos, empeñado en dominar el mundo entero. Siegel reescribió el personaje en 1933, transformándolo en un héroe con escaso o nulo parecido con el villano inicial; el héroe fue modelado a partir del actor Douglas Fairbanks y su álter ego, Clark Kent, de Harold Lloyd.

A partir de entonces, Jerry Siegel y Shuster buscaron durante seis años una editorial que publicara The Superman. Se lo ofrecieron a Consolidated Book Publishing, editorial que había publicado un comic book de 48 páginas en blanco y negro titulado Detective Dan: Secret Operative número 48.

¿Sabías que...el 11 de diciembre es cuando se publicará el comic donde "Superman" dirá que es "Clark Kent"?