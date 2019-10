SE MANCHA EL FUTBOL MEXICANO

- Entre protestas, inseguridad y violencia, la Liga MX vivió una de sus jornadas más "grises" en los últimos años.

Jugadores detenidos ante la falta de pago por parte de su directiva, campal entre aficiones regionales y aplazamientos por "código rojo" se vivieron en la fecha 14 del Apertura 2019.

La visita de Querétaro a la cancha del Estadio Alfonso Lastras, ubicado en la capital potosina, parecía tranquila ante un marcador cómodo de 2-0, cuando en el cierre del duelo los aficionados de ambas escuadras se enfrascaron en una batalla dentro de las gradas del recinto, misma que aparentemente habrían empezado los queretanos.

Otros aficionados, particularmente las familias, saltaron al terreno de juego en medio de la desesperación y el llanto incitados por el sonido local en busca de protección para evitar que los golpes y el lanzamiento de objetos les causaran un mal mayor, por lo que el árbitro del encuentro, Óscar Mejía, optó por detener el encuentro, a los 84 minutos.

Tras la intervención de la policía local y la seguridad del estadio para tranquilizar a los aficionados, se optó por dar por terminado el duelo ante la "falta de garantías" y se comenzó la escolta hacia las salidas del recinto.

"La Liga BBVA MX informa que, por seguridad y para salvaguardar la integridad de afición y jugadores, el partido entre Atlético de San Luis y Querétaro queda suspendido en el Estadio Alfonso Lastras debido a la falta de garantías para continuar dicho compromiso", se informó a través de redes sociales.

Una vez más el "juega limpio"... quedó a deber.

Otro suceso que tuvo lugar este fin de semana fue la protesta ante la falta de pago por parte de los jugadores de Veracruz, quienes permanecieron sin moverse en los primeros cinco minutos del encuentro ante Tigres.

Durante ese lapso, los felinos aprovecharon y marcaron dos tantos, provocando la reacción del gremio futbolístico ante su nula solidaridad por la situación que se vive en el Puerto.

Tras este suceso, en rueda de prensa, las cosas parecieron no cambiar la polémica con las declaraciones del elemento de Tigres, Guido Pizarro, quien argumentó un acuerdo entre ambos clubes de un minuto, mismo que respetaron antes de marcar el primer tanto por conducto del chileno Eduardo Vargas, al 2'.

El turno fue para los jugadores del conjunto escualo que, encabezados por Carlos Salcido, comunicaron al público las condiciones en las que laboraban tanto ellos como los equipos juveniles y el femenil.

"Hay compañeros a los que se les deben salarios completos desde hace cinco o seis meses. El equipo carece de medicamento para tratar lesiones, incluso como bolsas de hielo... un tema de suma importancia en el equipo femenil, no cuentan con cuerpo médico ni nutriólogo, no tienen privacidad, ni agua para bañarse o hidratarse. Los jóvenes no tienen ni técnico", reveló el exmundialista mexicano en la rueda de prensa.

El dueño del conjunto veracruzano, Fidel Kuri Grajales, negó todas las acusaciones y arremetió contra el accionar de sus jugadores, aunque directamente lo hizo contra Salcido, al que tildó de "mentiroso" y que buscaba "meter cosas raras" a los jóvenes.

"El señor Salcido y Álvaro Ortiz andan en campaña, quieren agarrar a Veracruz para andar en campaña; vamos a presentar documentos, siempre he dado la cara. (Los jugadores) Quisieron tapar la falta de respeto que tuvieron con la afición", aseveró.

Otra mancha que hubo este fin de semana fue lo que se vivió en el Ascenso MX, luego de que se tuviera que aplazar el partido que iba a enfrentar a Dorados y Atlante, tras los lamentables hechos de violencia que tuvieron lugar en Culiacán, Sinaloa.

Antecedentes violentos