No le tema al fracaso

Emprender está de moda. La imagen de una persona que ama lo que hace, vive sin horarios y gana millones es muy atractiva. Por desgracia, es incorrecta. Emprender implica sacrificio y constantes 'no'. Pero, si se hace bien, también puede traer muchas satisfacciones.

Aunque hay casos de gran renombre como Apple o Google que iniciaron en un garaje, lo cierto es que la mayoría de los emprendimientos puede fracasar.

En México, según información de la firma de Fintech Coru, 35% de los emprendedores terminan por cerrar sus startups por falta de rentabilidad, esto provocado, en la mayoría de las ocasiones, por una mala administración financiera. Hernán Kazah, socio y cofundador de Kaszek Ventures, expuso: "nosotros vemos mil 300 compañías al año y solo invertimos en 10. De ellas, 30% mueren. Las tasas de éxito son bajas. Lo más probable es que una nueva empresa no triunfe", advirtió.

A lo anterior hay que sumar que el reporte anual de Global Entrepreneurship Monitor indica que 34% de los mexicanos tiene miedo al fracaso. "Lo más difícil de ser emprendedor es que no tienes un cheque mes a mes. Se necesita ser resiliente, no darse por vencido con el primer 'no', porque vas recibir millones de negativas. Tienes que buscar el 'sí' y tener pasión por el problema que quieres resolver", dijo Camila Lecaros, directora general de MassChallenge México.

Antes de olvidar esa buena idea y renunciar a la posibilidad de emprender, hay que señalar que, probablemente como nunca antes, hay oportunidades para generar una empresa propia.

"Hay oportunidades en todos los sectores. En tecnología y en el mundo más tradicional se puede agregar valor. Alguien que está empezando tiene casi el mismo chance de triunfar que una empresa que lleva años en el mercado. Por ejemplo, quien genera una iniciativa nueva en retail, petróleo, banca, etcétera, lleva una ventaja enorme porque no tiene el costo de operaciones ni que entrenar a decenas de empleados, elementos que juegan en contra de una gran compañía", expuso Kazah.

El truco, afirmó Jorge González, director general de G2 Consultores, es pensar en grande. "Algo que diferencia a las startups que triunfan es su visión, pues algunas tienen un enfoque muy limitado y poca ambición desde el punto de vista de la industria que quieren transformar. Mientras que las mejores iniciativas desarrollan productos de clase mundial y crecen a pasos agigantados".

Asimismo, si se quiere triunfar en el mundo de los negocios, se debe ser serio desde el principio y desarrollar un plan estratégico en donde se incluyan los objetivos, los plazos y las finanzas que respaldarán la estructura de la empresa y le permitirán mantenerse en el mercado. "El hecho de que un emprendedor desarrolle un buen producto o servicio no significa que sea bueno administrando una empresa desde el punto de vista financiero. Por esto es recomendable elegir al personal adecuado para no tener pérdidas", señaló Sebastián Medrano, director de la Fintech Coru.

Uno de los retos más importantes que los emprendedores enfrentan para poder crear o hacer crecer su empresa es el acceso a capital. Y, aunque convencer a un inversionista no es sencillo, hay algunas recomendaciones a seguir.

"Lo más importante es tener un muy buen equipo fundador porque lo que nosotros buscamos son personas totalmente comprometidas con lo que quieren hacer. Deben sentir que el proyecto es parte de su vida y querer, incluso, inmolarse por él, porque pasarán por momentos muy difíciles y tiene que haber convencimiento y compromiso a largo plazo", afirmó Hernan Kazah, de la firma de capital privado Kaszek Ventures.

Una habilidad que debe dominarse es aprender a vender y estar dispuesto a sumar talento con la capacidad de atraer clientes, proveedores y, por ende, a los inversionistas. "Tienen que cuidar su misión y estar tan convencidos de su proyecto que un inversionista les diga 'sé que hay un riesgo enorme, pero no me quiero quedar afuera'", dijo Kazah.

El problema es que justamente la capacidad de saber vender suele ser escasa entre los emprendedores mexicanos, como expresó Jorge González, de G2 Consultores: "encontramos planes de negocios incompletos. Hay gente que sabe cómo quiere resolver un problema, pero vemos mucha debilidad en el tema de su modelo de negocios. No tienen bien definido a quién van a vender y cómo van a monetizar. No hay una visión completa de la parte comercial lo cual les dificulta el acceso a financiamiento".

En ese sentido, la recomendación de la firma de consultoría es que los emprendedores busquen ayuda y la acepten. "Lo que necesitas como inversionista es que la startup llegue lo más lejos posible. Para ello, tienen que formar un equipo que complemente sus habilidades porque, en algún momento, el trabajo cambia y de ser emprendedores se convierten en administradores", señaló González.

Antes de acercarse a alguna fuente de financiamiento como un ángel inversionista, capital semilla o venture capital, G2 Consultores expone que el primer paso es definir en qué etapa se encuentra la empresa pues, mientras en un inicio se puede recurrir a familiares y amigos para obtener dinero, conforme se va madurando, la cantidad de inversión que se requiere es más elevada.

Para convencer a un inversionista, hay que destacar elementos como el perfil de los emprendedores y su equipo; su modelo escalable y diferenciado; y el valor de mercado en donde trabajan. "Hay que ser muy objetivos. No es fácil porque es tu proyecto y tienes la mejor imagen de él, pero es necesario para conseguir capital (...) Sí se puede emprender en México. Hoy hay más disponibilidad de capital, sobre todo para las etapas tempranas, pero tu idea tiene que ser buena", concluyó González.

Uno de los rubros que más está creciendo es el tecnológico. No solo se están generando proyectos que solucionan problemas cotidianos a través de una aplicación móvil o una plataforma basada en la web, sino que las empresas del mundo están en búsqueda de opciones que les permitan automatizar procesos y ser más eficientes.

"Desde hace unos años el ecosistema tecnológico en Latinoamérica ha crecido mucho y recibe más atención porque es algo nuevo que muchos sectores todavía no han adoptado. Cuando miras el mundo de los negocios, hoy las principales empresas de valor de mercado son tecnológicas y ninguna existía hace 20 años", señaló Hernan Kazah.

Con soluciones digitales, los mexicanos están encontrando oportunidades de negocio y compitiendo con empresas de alcance global. "Es interesante ver que la innovación en México tal vez no es de investigación pero sí de mercado. Es decir, quizá no se hacen muchas patentes, pero se identifican problemas y se les da solución con tecnología", señaló Camila Lecaros de MassChallenge.

Como muestra de lo anterior, LinkedIn llevó a cabo, por primera vez en México, un análisis para identificar a las mejores startups del país, y todas tienen un componente tecnológico. Incluso, la mayor parte se ubican en el sector Fintech (de tecnología financiera).

LinkedIn destacó que, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, en los últimos cinco años se crearon el 70% de las 394 startups Fintech que existen actualmente en México. De hecho, expone Sebastián Medrano, de Coru: "el crecimiento de las iniciativas Fintech es tan acelerado que, una vez que estas encuentran su propósito, amenazan a la banca tradicional que ha optado por buscar alianzas para conservar e incrementar su número de clientes".

Entre las 10 mejores startups del país, según LinkedIn, están Konfío, Kavak, Clip, Kueski, Conekta y Credijusto. Todas utilizan una plataforma tecnológica para acercar su oferta a empresas y usuarios del país. Y la tendencia seguirá.

"En el sector tecnológico (TI) encontramos mucha oportunidad. Hay buenas compañías que combinan la oferta y demanda en educación, salud y servicios financieros con la tecnología para mejorar el acceso a las personas de una manera más económica y eficiente", comentó Hernán Kazah.

Al respecto, Camila Lecaros agregó que, además de la parte financiera, han encontrado grandes oportunidades de negocio en México en áreas como movilidad, retail y comunidad.

No importa que tu modelo de negocios no esté relacionado directamente con la tecnología, las herramientas digitales son de gran ayuda para cualquier emprendedor. "Hay muchas oportunidades para habilitar los negocios usando tecnología. Si comparas cuánto costaba hacer una empresa en el año 2000, hoy en día los costos se han desplomado y es más fácil contratar a programadores, desarrolladores y comprar equipos. Por ejemplo, se pueden rentar los servidores", dijo Jorge González.

Al respecto, Vivian Lan Agami, directora del SingularityU México Summit, opinó: "la tecnología es un facilitador para que las startups puedan escalar a una velocidad mayor a un menor precio".

Entre los sistemas disponibles que pueden contribuir a las operaciones de las nuevas empresas está la nube (cloud computing) que facilita el acceso a herramientas especializadas de última generación y a almacenamiento a costos menores, en comparación con la contratación de un servidor.

Por otra parte, señaló la experta, otra ventaja de utilizar tecnología o incluir un componente digital es que permite realizar ciclos de experimentación más cortos, encontrar información más exacta para tomar mejores decisiones y escalar las soluciones para llegar, de manera más efectiva y económica, a nuevos mercados locales, nacionales y globales.

En ese sentido también es recomendable conocer las tendencias para saber si herramientas como la inteligencia artificial, Machine Learning, Big Data, Blockchain, la robótica y la impresión 3D pueden contribuir al negocio. "Entre más conocimientos se tengan, más ventajas hay. Por ello, se tiene que estar actualizado y en contacto con personas que sepan algo distinto a ti, para seguir escalando", dijo Vivian Lan Agami.

A pesar de las ventajas, Sebastián Medrano advirtió que solo se debe invertir en la tecnología que se necesita. "Contratar servicios que no necesitas es tirar dinero a la basura. Cuando el software hace eficientes los procesos, entonces se vuelve rentable y es necesario adquirirlo; además, puede que requieras tecnología específica, aunque hoy en día es posible conseguir gratuitamente varios servicios por los que antes había que pagar".

Así que ya lo sabes: es posible emprender y no morir en el intento. Para facilitarte las cosas, arriba te damos algunos consejos y abajo enlistamos, asociaciones, instituciones privadas e iniciativas de gobierno a las que puedes acercarte para solicitar orientación, mentoría e, incluso, financiamiento.