Actualizarán padrón catastral en Lerdo

A partir de la primera semana de noviembre iniciará en Lerdo un programa de actualización catastral de los bienes inmuebles ubicados dentro del municipio, de tal forma que se espera que para enero del próximo año ya se cuente con una base de datos real.

Esto permitirá que se tenga información respecto a nuevos inmuebles y mejoras o ampliaciones a los ya existentes y que no están declarados en el padrón municipal.

El alcalde Homero Martínez señaló que esta medida se realizará tomando como base que el Impuesto Predial se aplica en función al Impuesto de la Vivienda, además de que en Ciudad Jardín no se cuenta con una base catastral acorde a la realidad que se vive.

Señaló que en todos los municipios debe estar la "decencia del control de la comunidad" y que el registro catastral se ha convertido en un inventario parcial de inmuebles del municipio que debe estar agravado por el número de población y tecnología.

"Todos construimos y no lo reportamos, es una constante que nos quedamos atrás y necesitamos prepararnos y vencer la resistencia al cambio, no administras lo que no conoces y no conoces lo que puedes administrar, por eso es urgente una base de datos lo mejor posible", afirmó.

Mencionó que la renovación del censo o inventario de los predios se llevará a cabo a través de fotografías aéreas y cartografía.

"Hoy tenemos que reclamar nuestra soberanía ante un gobierno federal que no responde. Se dijo que no hay recursos para administrar y causa desorden, así no se puede programar porque existen adversidades como la cultura de no pago, adeudos heredados, un presupuesto de egresos etiquetado, ineficiencia operativa en la recaudación, una demanda de mejores servicios continuos y lo más grave, una base de datos inexistente", explicó.

El alcalde comentó que con estos programas digitalizados, calificables y cuantificables, se busca primero cambiar la cultura de no pago y añadió que aún así, hace falta un programa que ayude a incrementar ingresos pero buscando disminuir el rezago.

"El tema de la actualización catastral es que tu compraste una casa con un piso y de repente ya tienes una casa de dos pisos, no le avisaste al municipio que ibas a construir, lo hiciste sin permiso de la Dirección de Obras Públicas.

A través de drones se tomará una fotografía vía aérea y eso permite que la aclaración catastral tú la hagas sin aumentar el impuesto, estarás actualizando el valor de tu vivienda, el impuesto predial se calcula en función al impuesto de la vivienda y nosotros estamos innovando con un programa de evaluación catastral para que a partir de enero tengamos una base de datos real", concluyó.