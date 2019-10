¿Cómo tienes la piel?

Aprende a identificar en qué grupo se encuentra tu piel y cuídala con los cosméticos adecuados.

La importancia de conocer tu tipo de piel es esencial para una acertada y eficiente rutina de belleza. ¿Cuántas veces no te ha pasado que cierto producto que adquiriste con la promesa de mejorar tu rostro no tuvo los resultados deseados, inclusive cuando lo seleccionaste para tu tipo de cutis (o, al menos, eso creías)? Pues, es probable que aún no has identificado tu tipo de piel con certeza. Para evitar más confusiones, acude a un dermatólogo. Este especialista no solo te indicará si eres de piel grasa o seca, sino que también te dará algunas recomendaciones de los productos y rutinas que se adaptan mejor a tus necesidades.

No obstante de los cinco grupos diferentes de cutis: normal, sensible, grasa, mixta y seca, con este último, comúnmente, se comete un gran error, y es confundir la piel seca con una que esté deshidratada o viceversa. Toma nota de las diferencia:

Piel seca

Se le llama así porque el cutis carece del aceite suficiente en la epidermis. Por lo tanto, se percibe una textura escamosa al tacto y, en ocasiones, presenta picor. No tiene luminosidad y muy poca elasticidad. Los poros son pequeños, la piel es fina y sensible a los cambios drásticos de temperatura.

Para su cuidado e hidratación, busca fórmulas para reponer la humedad perdida. Además, no laves tu rostro con agua y jabón, ya que puede resecarse más. Te recomendamos usar limpiador vegetal y una exfoliación una vez a la semana (puede ser una mezcla de miel, azúcar y avena) para eliminar las células muertas.

Sin importar a qué grupo de piel pertenezcas los cutis deshidratados tienden a incrementar el tamaño de los poros, son más sensible al agua caliente y a los jabones y, a simple vista, lucen cansados, ásperos y resecos. Para mejorar su condición, evita los productos agresivos, como astringentes o exfoliaciones excesivas. No seques la piel al aire, utiliza una toalla para eliminar el exceso de agua y, por último, evita los laxantes y una prolongada exposición al sol.