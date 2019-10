Ofrecen plática sobre el síndrome de Asperger

"Todos tenemos Asperger", declaró Jorge Escotto Morett, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Autismo y otros Trastornos del Desarrollo (Autismex), en la conferencia magistral que ofreció este sábado en Torreón durante el congreso "El cambio de época y la salud mental", en el cual abordó el tema "Hablemos del Espectro autista" .

"No existe la perfección en el aparato mental y entonces el Asperger, en la parte más funcional, siempre va a tener presente la literalidad, la sinceridad radical y el egocentrismo y en eso fallamos todos. Se traduce en una mala socialización, eso sería lo que tenemos de Asperger", explicó.

También comentó que otra característica de las personas con Asperger es que algunas tienen cualidades sorprendentes para las matemáticas o la ciencia, "pero también se puede tener eso siendo normal. Todos somos normales porque cumplimos con los compromisos, pero no todos somos funcionales", aclaró.

El especialista, uno de los pioneros en el país en estudiar el síndrome del espectro autista, destacó que pese a presentar avances en el diagnóstico, aún falta el tratamiento.

"No todos tienen un nivel óptimo de tratamiento. Se van mucho nada más a diagnosticar autismo y se acabó, no lo cuantifican, no lo categorizan, no lo ubican. Se quedan en un diagnóstico muy precario", explicó.

Además comenta que el diagnóstico se limita al sector infantil de la población, mientras que a los mayores de 18 años difícilmente se les diagnostica. "Hay un montón que tienen autismo fijo", por lo que dijo que el reto es mayúsculo y este tipo de congresos ayudan a los especialistas en salud mental, así como a quienes laboran con estos pacientes, a desarrollar acciones para avanzar en el tema.

La Asociación Psiquiátrica Capítulo Coahuila, en coordinación con la Facultad de Medicina y el Ildesame (Instituto Lagunero de Desarrollo y Salud Mental A.C), quienes hicieron posible este evento.

La actividad se desarrolló dentro del marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y tuvo la participación de otros ponentes locales y nacionales.