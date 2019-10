Superaría Torreón cifras de consumo de cristal

El director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón, Rafael Mora, señaló que si bien el estudio de Medición de Drogas Ilícitas mediante el análisis de aguas residuales es algo novedoso y puede servir para retomar la importancia de trabajar en contra de las adicciones, la investigación debería realizarse de manera más constante, para que con ello mantenga datos más recientes.

Mora resaltó que este estudio se realizó hace cuatro años y se publicó hasta hace unos meses. "Este estudio también puede arrojar datos interesantes. No sé cuánto cueste hacerlo. En él se pudo sacar que en ese entonces Torreón era de los primeros lugares en consumo de marihuana, pero hoy en día, lamentablemente, sí andamos peleando el primer lugar en consumo de cristal", apuntó.

Este año, dijo, se va a cerrar en cifras muy por arriba de las dadas en el 2018, año en el cual se presentaron 644 casos, y en este 2019 se espera cerrar con más de 700, en el tema del consumo de cristal.

El director del centro explicó que son jóvenes de menos de 17 años quienes mantienen esta adicción y hasta el momento hay al menos 26 casos de menores de 12 años que han llegado a tratamiento al CIJ.

En el tema del estudio de aguas residuales, mencionó que desconoce cuál sea su metodología. "Sé que eligieron ciertas regiones donde realizaron muestreos. Incluso nosotros fuimos muestra de estudio, las tomaron del registro".

Describió que fue en 2015 cuando se realizaron estas pruebas y en 2017 él personalmente preguntó acerca de los avances en el año, pero se le dijo que por cuestiones económicas se detuvo.

Dicho análisis, enfatizó, convoca a que se ponga atención. "Es algo que no debemos minimizar, nosotros hemos hecho muchos estudios. En las escuelas secundarias hay un gran problema de adicciones, ahí corroboramos que el tema es importante y que se tiene que atender".

En cuanto al proceder de las autoridades dijo que se continúa con oídos sordos. "No se cuenta con un plan definido de atención al problema porque cada quién está trabajando por su lado y eso no funciona. Debe haber un liderazgo, no se toma en serio el tema, solo se habla de manera superficial", criticó.

De igual manera manifestó que existe una falta de recursos para dar difusión científica, "nosotros hemos querido poder reproducir la información a través de un libro, donde los padres de familia lo vean, los jóvenes conozcan de cerca el problema, pero no tenemos el recurso y quienes lo deberían tener, no hacen nada por generar la difusión", concluyó.