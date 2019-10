Ibrahimovic quiere jugar en el Napoli

El contrato de Zlatan Ibrahimovic con el Galaxy está por vencer, y el sueco ya piensa en regresar a Europa. Nada más y nada menos que con el Napoli, actual equipo de Hirving Lozano.

"Si vuelvo, quiero ir por el Scudetto. No quiero que nadie me fiche por ser Ibrahimovic. No soy un animal de circo al que la gente va a ver. Todavía puedo hacer 20 goles en la Serie A", dijo en una entrevista con Gazzeta dello Sport.

Ibrahimovic ya tiene pasado en la Serie, donde jugó para Inter, Juventus y AC Milan. Ahora quiere seguir los pasos del astro argentino, Diego Armando Maradona.

"Me encantó el último documental de Maradona. Todo el amor que le dio esa ciudad me da ganas de probar en Napoli. Sería fantástico repetir lo que hizo Diego. También está Ancelotti, un gran entrenador", agregó el sueco.