Derriban grúas en área de construcción en Nueva Orleans

Los estallidos desataron grandes nubes de polvo. Después de que se disipó, parte de una de las grúas podía verse colgando sobre el edificio, mientras que el extremo de otra, que estaba obstruido parcialmente por el Teatro Saenger, cayó a tierra.

La demolición se llevó a cabo poco más de una semana después del sorprendente desplome del hotel Hard Rock que estaba siendo construido cerca de un extremo del histórico Barrio Francés.

Las dos grúas resultaron bastante dañadas cuando los pisos superiores del hotel se derrumbaron uno sobre otro, lanzando escombros a la calle y generando nubes de polvo.

Tres trabajadores murieron en el desastre. Se recuperó el cadáver de uno de ellos, pero los restos de los otros dos siguen dentro de la construcción. La alcaldesa de Nueva Orleans LaToya Cantrell dijo que retirar los cuerpos es la siguiente prioridad después de retirar las grúas.

Las grúas _una de unos 82 metros (270 pies) de altura, y la otra de unos 91 metros (300 pies)_ pesan miles de toneladas y habían estado inclinándose peligrosamente. Las autoridades temían que pudieran venirse abajo, posiblemente dañando edificios aledaños o líneas de gas y electricidad.

Se convocó a expertos, incluyendo a ingenieros que trabajaron en demoliciones tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, con el fin de que desarrollaran un plan para despejar el lugar y evitar más daños.

El jueves, las autoridades anunciaron el proyecto para demoler las grúas de manera controlada. Se iba a realizar el viernes, pero fue aplazada al sábado y luego al domingo.

La Administración de Seguridad y Salud Laboral sigue investigando la causa del derrumbe. Cantrell y el jefe de bomberos Tim McConnell dijeron que la recopilación de evidencia comenzó poco después de que se desplomó el edificio.

Más de 20 personas heridas ya han presentado demandas en contra de los dueños y contratistas del proyecto.

NEW: Video of the controlled demolition of two cranes at the Hard Rock Hotel in New Orleans shows an explosion followed by one of the cranes falling to the ground. The other crane appeared to remain standing after the smoke cleared. https://t.co/j8qWmUwaJy pic.twitter.com/00IgdWjwEV