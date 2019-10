Qué bonita es la vida en Torreón: Kenny

Kenny se presentó anoche en Rock Bulevar, lo recaudado será destinado a la Fundación Rosa Laguna que apoya a mujeres con cáncer de mama.

La velada comenzó a las 11:00 de la noche con Valeria Cádernas, cantante lagunera que participó en La Voz México. Ella interpretó diversas canciones como Come Together de The Beatles, Proud Mary de Tina Turner, I Will Survive de Gloria Gaynor, Have you ever seen the rain de Creedence, entre otras.

Kenny llegó a la media noche ante un bar repleto de fanáticos que aguardaban por ella. Varias veces corearon al unísono su nombre para que subiera al escenario.

A las 11:45 las luces se apagaron y la batería, guitarra, así como el bajo comenzaron una melodía que puso a todos a bailar, se trataba de Me quieres cotorrear, canción con la que rockera inició su concierto.

Después le siguió Dicen por ahí, para luego platicar con el público en un pequeño monologo donde la originaria de Guadalajara informó al público que estaba celebrando 25 años de matrimonio con Rubén Carrún, quien es además su bajista, “¡qué chingón venir a celebrar mi aniversario de bodas de plata aquí en Torreón!”.

Y ante esta atmósfera romántica dio pie a la melodía Stand by me, melodía que interpreta en una confinación de inglés y español, “estaré cerquita de mi, cerquita de mi en La Laguna, cerquita de Torreón” , modificó Kenny para sus fans quienes aplaudieron para ella.

El momento estelar de la tocada llegó con No huyas de mi, momento en le que invitó a todos a ponerse de pie y acercarse al escenario. Kenny invitó al escenario a una de las integrantes del movimiento Fuerza Rosa, quien cantó junto a ella, de igual manera acerco el micrófono a Valeria para compartir la melodía.

“¡Que bonita es la vida mi amor, que bonita es la vida en Torreón, que bonita es la vida en La Laguna, que bonita es la vida en Gómez Palacio!”.

Cuando todos pensaron que el fin había llegado y al grito de los fans de “¡otra, otra!”, la cantante regresó con Aviéntense todos, canción durante la cual ofreció un solo de armónica que enloqueció a todos los presentes que estaban prácticamente al ras del escenario, bailando y brincando con señales de rock and roll en las manos, para oficialmente dar por terminada la velada a la 1:30 de la mañana.