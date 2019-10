Soldados estadounidenses en Siria son movilizados a Irak

Los soldados estadounidenses que se retiran de Siria se dirigirán al oeste de Irak y seguirán realizando operativos contra el grupo Estado Islámico, indicó el secretario de defensa estadounidense.

El secretario, Mark Esper, quien llegó a la capital afgana el domingo, no descartó la idea de que las fuerzas estadounidenses realicen misiones antiterroristas de Irak a Siria. Pero comentó a los reporteros que viajaron con él que esos detalles serán definidos con el paso del tiempo.

Sus comentarios fueron los primeros en señalar específicamente a dónde irán los soldados estadounidenses que salen de Siria y cómo podría ser la lucha contra el Estado Islámico. Esper, que voló durante la noche a Afganistán, dijo que habló con su contraparte iraquí sobre el plan para trasladar a aproximadamente 1,000 soldados al oeste de Irak.

Los acontecimientos dejaron claro que una de los argumentos esgrimidos por el presidente Donald Trump para retirar a los soldados de Siria no se hará realidad en el futuro cercano. “Es momento de traer a nuestros soldados a casa”, afirmó Trump el miércoles. No volverán a casa, aunque Trump tuiteó el domingo: “Los soldados de Estados Unidos no están en combate o en zonas de cese al fuego” y “¡Trayendo de vuelta a nuestros soldados!”.

Mientras Esper salía de Washington el sábado, los soldados estadounidenses seguían abandonando el norte de Siria luego de la invasión de Turquía en la frontera de la región. Seguían reportes de enfrentamientos esporádicos entre los combatientes apoyados por los turcos y los kurdos, aliados de Estados Unidos, pese a un acuerdo de cese al fuego.

El Ministerio de Defensa de Turquía dijo que un soldado falleció en enfrentamientos con combatientes kurdos.

Trump ordenó el retiro de aproximadamente 1,000 soldados estadounidenses en Siria luego de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dejó claro en una llamada telefónica que sus fuerzas iban a invadir Siria para hacer retroceder a las fuerzas kurdas, a quienes Ankara considera como terroristas.

La retirada deja prácticamente solos a los kurdos, quienes han peleado contra el Estado Islámico junto a las fuerzas estadounidenses por varios años. Entre 200 y 300 soldados de Estados Unidos permanecerán en el puesto de Al-Tanf, en el sur de Siria.

Esper señaló que los soldados que lleguen a Irak tendrán dos misiones.

“Una es ayudar a defender a Irak y la otra es realizar una misión contra el EI mientras establecemos los siguientes pasos”, comentó. “Las cosas podrían cambiar entre hoy y cuando sea que completemos la retirada, pero por ahora ese es el plan de juego”.