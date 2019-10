Famosas piden tomar conciencia sobre el cáncer de mama

Las actrices Zaide Silvia Gutiérrez y Dalilah Polanco hicieron un llamado a las mujeres a tomar conciencia sobre la importancia que tiene el revisarse periódicamente y asistir a las citas médicas, a fin de evitar el cáncer de mama.

Zaide Silvia, quien ha intervenido en telenovelas como Un refugio para el amor y La doble vida de Estela Carrillo compartió su inquietud de ayudar a generar una cultura de la prevención, ya que el cáncer cada año cobra más vidas de mujeres porque se dan cuenta de la enfermedad en una etapa avanzada, cuando ya no se puede hacer nada.

"Es importante acudir a las citas médicas, pero sobre todo revisarnos constantemente, no hay que tener miedo, porque si detectamos a tiempo podemos hacer algo", dijo la artista, quien junto con otros famosos como Fernando Carrillo y Marjorie de Sousa, es parte de la campaña impulsada por la Fundación Cima, en el marco del octubre rosa.

"Yo estoy asustada y muchas amigas mías que son del gremio de la actuación han tenido que enfrentar la enfermedad; unas lo han logrado vencer, otras no, pero debemos seguir informándonos y quitarnos los miedos", añadió la actriz, e insistió que en México aún falta mucho por hacer para crear conciencia.

"Pensamos que es algo ajeno, pero ya vimos que la enfermedad no respeta edades, ni condición social, cualquiera puede tenerla, apuntó Gutiérrez, al recordar que este año el cáncer, aunque no fue de mama, se llevó a Edith González, "nos quitó una estrella".

La también directora y maestra de actuación explicó que se sumó a esta iniciativa pensando en que como figuras públicas pueden influir un poco más y hacer llegar directamente la invitación a explorarse los senos, porque aún existe mucho desconocimiento y hay personas que jamás han visitado al doctor para hablar del tema.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebró ayer, la actriz Dalilah Polanco destacó la importancia de revisarse y conocer el cuerpo.

"Es importarte eso, porque así cualquier bolita extraña rápido uno la detecta y se sabe qué hacer".

Comentó que lamentablemente ha perdido a amigas muy queridas, "una de ellas luchó y tuvo la mejor actitud para enfrentar la enfermedad; siempre pensó en salir adelante y lo logró; la otra desafortunadamente su actitud fue otra y falleció, le dio miedo.

"Creo que la actitud ante la enfermedad también es otro factor que juega mucho en la recuperación", abundó la actriz de series como Simón dice, al tiempo de agregar que es necesario hacer un de boca en boca para propagar la información.

Luchan contra el cáncer

En México el cáncer de mama es la principal razón por la cual mueren las mujeres, esto de acuerdo a información de la Secretaría de Salud. Por suerte, con la detección temprana en las etapas iniciales, puede superarse y, prueba de ello, es Angelina Jolie, quien tomó la decisión de quitarse las glándulas mamarias.

Alejandra Guzmán, Daniela Romo, Angélica María, Bárbara Mori, Alicia Machado y Adamari López, han sido grandes guerreras en afrontar el cáncer y vencerlo como muestran cada una en sus historias en Instagram.

Ayer se conmemoró a nivel mundial el Día de la lucha contra el cáncer de mamá y cada una de estas famosas escribieron al respecto.

"En 2007, tras ir al médico a un chequeo, fui diagnosticada con un tumor en un seno. Gracias a la intervención temprana logré vencer esta enfermedad", dijo Alejandra Guzmán.

En 2005 Adamari López recibió la noticia sobre su padecimiento de cáncer de mama: "Afortunadamente, gané la pelea. Me sometí a quimioterapia, una doble mastectomía y a una reconstrucción de los dos senos".

Mori dio a conocer en 2009 su diagnóstico de cáncer mientras trabajaba en cine, al mismo tiempo informó que logró superarlo. "No me sometí a quimioterapia, sino que me quité la glándula mamaria", escribió.

Angelina Jolie dio un gigantesco paso en la prevención de la enfermedad, al someterse en 2013 a una doble mastectomía con la finalidad de reducir los riesgos de sufrir dicha enfermedad.