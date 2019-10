Mujeres juntitas... gozan y negocian

El apoyo entre colegas es fundamental, si se quiere sacar adelante cualquier proyecto, pero en el ambiente artístico la solidaridad es algo que se agradece al doble; Yuri hizo algo por las integrantes del grupo Pandora (Isabel y Mayte Lascuráin, Fernanda Meade), lo que demuestra el gran cariño que las une y las tiene hoy en el escenario con la gira Juntitas.

"Isabel tenía que ir tres días a España porque su suegra había fallecido y se juntaba con una presentación en Puebla, ella lloraba porque no sabía qué hacer, tenía el compromiso familiar y el profesional, entonces hablamos con la güera (Yuri) y nos dijo: 'no se preocupen, entre las tres lo sacamos, primero está la familia y si tenemos problemas con el empresario, lo arreglamos', entonces eso nos pareció hermoso. Cuando hay amor, compromiso y respeto, sale todo", compartió Mayte Lascuráin.

La cantante veracruzana explica que se siente muy cómoda con ellas, porque la tratan como si fuera una de sus hermanas o parte de su familia, y de verdad existe una solidaridad y amor entre las cuatro.

"En este ambiente hay algo que no me gusta mucho y es la competencia, la envidia, el ego que hacen que los artistas no podamos ser compañeros, sobre todo en el pop, con las poperas mexicanas no hay hermandad, siempre hay mucha envidia, o te va bien y nunca te felicitan; deberíamos aprender de las chicas del urbano que se apoyan. Creo que cada quien tiene su lugar, ha llegado donde quiere llegar, según lo que quiere hacer", comentó Yuri.

Pero son las horas fuera del escenario las que estrechan sus lazos, dice Fernanda, como la hora de la comida, los trayectos en carretera o avión o la hora del café.

"Nos entendemos más en todos los terrenos y por lo tanto nos amamos, yo les digo que no quiero que acabe esto".

Isabel considera que con las reuniones de artistas, que están muy de moda en las últimas fechas, los cantantes mexicanos están descubriendo que está bien hacer cosas juntos y nadie pierde su identidad.

"Lo bueno es que somos amigas de toda la vida, estar juntas es como de esas reuniones de amigas que no se ven en mucho tiempo y vamos juntas a todos lados, nos la pasamos bomba. No tenemos que demostrarnos a nosotras quiénes somos, porque ya lo sabemos", dice Yuri.

Mayte explica que esta experiencia de compartir el escenario ha sido muy positiva, porque ya están acostumbradas a trabajar juntas y tienen una dinámica definida, entonces Yuri ha llegado a cambiar esto y han aprendido mucho en el proceso.

"Ella quiere que le den el mil por ciento en el trabajo, eso me ha gustado, porque muchas veces en Pandora somos un poco confiadas y con la güera no. A veces es difícil porque tenemos que aprender a decir sí o no para no herir, porque hay que armonizar lo que había en un show y no es fácil. Comprobamos una vez más que somos un trío que sabemos acoplarnos a la necesidad del otro", señala Mayte.

Para que esta gira Juntitas siga adelante hay un secreto y se llama respeto, expresa Mayte.

"Nosotras nos manejamos mucho con el hoy porque lo hemos aprendido, sabemos que en cualquier momento puede haber cualquier pleito y esto se acabó, eso lo tenemos muy claro. La verdad es que Yuri y Pandora somos muy respetuosas, obviamente también hay que bajarte de la nube porque, si andas de estrellita no se da, aquí tratamos de hacer todo igual".

Siempre hay la necesidad de estar negociando, coinciden, ya que Yuri está acostumbrada a trabajar sola y hacer las cosas como a ella le gustan, entonces Pandora tiene que disuadirla para que se relaje y le puedan seguir el paso, y de esta forma puedan tener un equilibrio.

"Aquí somos netas, cuando a alguien no le gusta algo siempre hablamos. Creo que por eso muchas artistas no pueden hacer giras, porque se pelean o hay egos", agrega Yuri.

"Ella dice que las Pandoras le hemos enseñado esta parte zen que había olvidado, porque siempre está acelerada. Como nosotras ya nos retiramos un tiempo, eso nos hizo ver que hay que disfrutar, porque esto te agota de una manera que dejas de hacerlo; cuando la güera llega con nosotras es como llegar al recreo", señala Isabel.

Nada impuesto

La realidad es que las cuatro se la pasan bien en el escenario, aseguran, porque al ser todas buenas cantantes pueden interpretar lo que quieran. Por eso, explica Yuri, cuando les propusieron hacer una gira juntas de inmediato dijeron que sí, pero con la condición de que no les impusieran cosas como el vestuario y se respetaran sus canciones intocables, es decir, temas como "La maldita primavera", "Es ella más que yo", "Cómo te va mi amor" y "Sólo él y yo", entre otras, que sólo las cantarán de manera individual, aun así celebra que pueda interpretar una de sus favoritas del trío ("Alguien llena mi lugar") y, a su vez, ellas puedan interpretar una de Yuri ("Esperanzas").

Pandora y Yuri estuvieron el 18 de octubre en el Auditorio Nacional y la intérprete de "Es ella más que yo" adelantó que hicieron cambios en el show para sorprender al público que ya las vio a principios de este año en el mismo escenario.